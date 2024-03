Ce week-end se sont terminés les fameux doublons. Six journées disputées sans les internationaux, et qui font souvent grincer des dents les écuries amputées de leurs meilleurs éléments. Voici le classement du Top 14 sur cette période, avec un Stade toulousain quasiment intouchable... et un Racing 92 à la peine.

Toulouse et le Stade français, la vie en rose

Qui a dit que le Stade toulousain avait la phobie des doublons ? De fin janvier à mi-mars, les Haut-Garonnais ont empilé les victoires malgré les absences de nombreux cadres (Ramos, Baille, Marchand, Mauvaka, Cros...). Certes, ils sont tombés samedi soir dernier sur la pelouse de Perpignan, mais c'est la seule défaite des champions de France en titre sur la période. Avec un Antoine Dupont qui a pu prendre part aux rencontres contre le Racing 92 et Bayonne, les protégés d'Ugo Mola ont accumulé de la confiance... et tout écrasé sur leur passage. Un bilan de cinq victoires (dont trois bonifiées) pour une défaite qui donne un total de 23 points en six matchs. Pas mal.

Après 18 journées, les Stadistes partagent la tête de Top 14 avec le Stade français. Les Parisiens ont eux aussi fait le boulot. 22 points pris, une seule défaite (contre La Rochelle samedi), le bateau rose navigue tranquillement vers la phase finale. Pas retenu dans le groupe France, Sekou Macalou a rendu de fiers services à une équipe qui s'était habituée à jouer sans lui lors des fenêtres internationales. Les joueurs de la capitale ont néanmoins dû faire sans Paul Gabrillagues lors des premières journées du Tournoi, et sans Léo Barré contre le Racing 92 et face aux Rochelais.

Montpellier et Lyon en grande forme

Pour tout dire, on ne voyait pas vraiment ces deux équipes lutter pour le maintien cette saison. Et pourtant. Le MHR et le Lou doivent grappiller des points partout pour éviter la zone rouge.

Après un début de saison cauchemardesque, les Héraultais ont retrouvé le sourire, et les résultats aident bien, forcément. Sur les six dernières journées de championnat, Montpellier est la troisième meilleure équipe du Top 14 avec 21 points pris sur 30 possibles. De quoi quitter la zone rouge...

De leur côté, les Lyonnais sont comme les Cistes. Hors des positions critiques, mais toujours concernés par le maintien. Mais où seraient-ils sans un Baptiste Couilloud qui marche sur l'eau ? On n'aimerait pas avoir la réponse pour les Rhodaniens. Loin de nous l'idée de résumer les dernières bonnes sorties lyonnaises à la grande forme du demi de mêlée international, mais il y a quand même pas mal contribué. Avec notamment deux victoires à cinq points contre Oyonnax et Castres, les Rouge et Noir se sont repositionnés à la dixième place, trois points devant la treizième position... et six derrière la sixième.

Le Racing bon dernier, Oyo' également à la peine

Ça y est, le Racing a de nouveau gagné ! Ce dimanche, les Franciliens ont pris la mesure de Toulonnais fébriles pour mettre fin à une série de cinq revers de suite. Pour être un peu plus explicite, au début des doublons, les Racingmen étaient leaders du Top 14... Cinq défaites à zéro point plus tard, ils se sont retrouvés hors du top 6. Les Franciliens sont de nouveau en position de qualifiable après leur victoire contre le RCT, mais ces doublons leur ont coûté très cher. Privés de Nolann Le Garrec, Gaël Fickou (mais aussi de Cameron Woki et Antoine Gibert une grande partie du Tournoi), les hommes de Stuart Lancaster ont bu la tasse. Au final, seulement 4 points pris.

Pour continuer dans les prétendants à la phase finale en difficulté, on peut citer l'UBB et Toulon, qui s'en sortent difficilement avec 9 points en poche.

En fond de grille, Oyonnax a peut-être dit adieu au Top 14 ces dernières semaines. Même si pour les Oyonnaxiens, le contexte est différent. Ici, on ne parle pas forcément de l'absence d'internationaux, mais plutôt d'un enchaînement de contre-performances qui pourraient bien être fatales. CInq points en six matchs, forcément, l'écart au classement s'est creusé. Les Oyomen ont aujourd'hui dix points de retard sur l'Usap, treizièmes. Des Perpignanais qui ont, eux, récolté quatorze unités pendant les doublons.