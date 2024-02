Baptiste Couilloud est revenu sur les difficultés du début de saison lyonnais. Le capitaine du Lou estime que ses coéquipiers n'étaient pas à la pleine puissance de leur potentiel.

Lyon va mieux. Depuis la claque reçue à Clermont début février, le Lou a redressé la barre en s'imposant face à La Rochelle et Oyonnax. Dixièmes au classement, les Lyonnais comptent quatre points d'avance sur Montpellier, barragiste. Dans un entretien exclusif accordé à Midi Olympique, Baptiste Couilloud est revenu sur les difficultés du club rhodanien en début de saison. Avec un nouvel entraîneur en chef, en la personne de Fabien Gengenbacher, les Lyonnais n'étaient pas au sommet de l'implication, comme l'explique le capitaine de la "meute".

"On est conscient de ce que Fabien veut mettre en place et de ce qu’il faut faire pour y arriver. Je pense juste qu’on n’était pas suffisamment investi et impliqué pour que nos résultats puissent être cohérents, surtout en déplacement".

Une cascade de blessés

Le Lou a également impacté par un nombre de blessés colossal, en plus des internationaux retenus en sélection (les frères Taofifenua, Niniashvili, Page-Relo, Ioane...). "Il faut aussi dire que cette saison, beaucoup d’éléments vont contre nous : on a déploré beaucoup de blessures, des absences, à l’image de ce week-end encore avec les forfaits de Semi Radradra et Maxime Gouzou à 48 heures du match… Tout ça ne nous a évidemment pas facilité la tâche cette saison" poursuit Couilloud.