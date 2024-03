Ce dimanche après-midi (16 heures), le pays de Galles recevra le XV de France dans son antre. Avant ce choc, Warren Gatland (sélectionneur du XV du Poireau) a livré son sentiment sur les récentes performances de l'équipe de France et les nombreux changements effectués par Fabien Galthié sans oublier d'évoquer l'absence d'Antoine Dupont...

À l'aube de recevoir le XV de France à Cardiff, la presse galloise dresse un bilan sans appel : "un début de tournoi raté". Il faut bien l'avouer. Ces Bleus n'ont pas livré les performances attendues entre un violent échec face à l'Irlande, un succès miraculeux en Écosse et un match nul au goût très amer face à l'Italie. Alors ce déplacement au pays de Galles sera une nouvelle fois l'occasion de se rattraper pour des Bleus qui ont véritablement besoin de retrouver la flamme.

"Il y a probablement une petite gueule de bois", ironise Warren Gatland quand il s'agit d'évoquer les récentes performances des Français. Le sélectionneur gallois poursuit : "Le fait d'avoir deux ou trois facteurs X dans votre équipe peut faire une énorme différence. C'est le génie individuel de quelqu'un qui peut changer un match. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'Antoine Dupont est une perte énorme pour eux. C'est probablement le meilleur joueur du monde. On a bien vu ce qu'il a fait avec l'équipe de France à sept" Oui, tout le monde l'a vu... Mais si l'on ne peut nier que l'absence d'Antoine Dupont est une perte considérable, l'heure est plutôt au renouveau pour l'équipe de France qui a effectué pas moins de six changements dans son XV de départ.

Un pack au centre de l'attention

"Nous nous attendions à un certain nombre de changements mais nous ne nous attendions pas à autant de changements de leur part. Ils se sont probablement dit qu'ils n'étaient plus en capacité de gagner le 6 Nations, et qu'il était donc possible de donner une chance à certains joueurs. Qu'ils viennent ici pour jouer le ballon ou pour être brutaux, nous devons être prêts pour cela.", explique Warren Gatland. Dans ces changements, le pack français attire tous les regards. Il faut dire qu'il est difficile de passer à côté de la première du duo Flament-Meafou sous le maillot frappé du coq. "Ils ont un pack énorme, mais c'est le défi pour nous de les faire bouger. On a vu contre l'Italie qu'ils se fatiguent.", ajoute le sélectionneur du pays de Galles.

"Une bataille physique énorme", glisse Warren Gatland en guise de conclusion. Après trois défaites en autant de matchs depuis le début du Tournoi, c'est donc face aux Français que le pays de Galles devra se réveiller. Et à l'heure où une cuillère de bois semble dangereusement se rapprocher, il ne fait aucun doute que les Gallois connaissent l'importance de ce défi. Reste à voir laquelle de ces deux bêtes blessées aura le dernier mot.