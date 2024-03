L'arbitre de la rencontre Pays de Galles - France, ce dimanche 10 mars, sera Luke Pearce. Âgé de 36 ans, il est un des arbitres reconnus du circuit mondial.

Né du côté de Pontypool (Pays de Galles), Luke Pearce est un des meilleurs arbitres du moment. Après avoir gravi les échelons amateur, il a arbitré son premier match de Premiership en 2011. Puis petit à petit, il a pris du galon : match de Challenge Européen, match international, coupe du monde U20 et grande coupe d'Europe en 2013. En 2014, il a également connu son premier match au sifflet pour une rencontre du 6 Nations entre l'Italie et l'Écosse.

Plus jeune arbitre à officier lors d'une finale européenne

C'est une certitude, Luke Pearce est un arbitre de niveau international de haute renommée. En effet, malgré son jeune âge (36 ans), celui qui est affilié à la fédération anglaise a déjà officié dans deux coupes du Monde, soit la compétition la plus prestigieuse de l'histoire du rugby. Présent lors de l'édition 2019 au Japon, il a également pris part à la toute récente édition 2023 en France. Pour situer la précocité du bonhomme, il est le plus jeune arbitre à avoir arbitré une finale de coupe d'Europe depuis qu'elle existe. Il avait 33 ans à l'époque et c'était lors de la finale franco-française Toulouse - La Rochelle en 2021 remportée par le Stade toulousain. Lors de l'année 2023, il est même considéré comme le meilleur arbitre du monde par le site spécialisé Ruck.