En s'imposant au terme d'un suspense haletant face à l'Écosse (31-29), l'Italie s'est offert un succès historique à Rome. Sur leurs terres, il retrouve la victoire devant leur public, 11 ans après !

Rendez-vous compte : il faut remonter onze ans en arrière pour voir l'Italie gagner devant son public. La dernière fois que les supporters italiens ont pu lever les bras au ciel, c'était précisément le samedi 16 mars 2013. Une rencontre qui se déroulait déjà au Stadio Olimpico de Rome, face à l'Irlande (22-15). La Nazionale, menée par Jacques Brunel, avait à l'époque déjà réalisé un exploit de taille, puisque c'était la première victoire italienne face au XV du Trèfle dans le Tournoi des 6 Nations. Dans cette même édition, le XV de France avait subi la foudre italienne lors de la première journée.

Dans la continuité de leur Tournoi

Alors, 11 ans plus tard, ce samedi 9 mars 2024, c'est un nouveau moment d'histoire qu'ont écrit les joueurs de Gonzalo Quesada. Au terme d'un match haletant, ils se sont imposés 31-19 face à l'Écosse de Finn Russell. Pour cette quatrième journée du Tournoi 2024, l'Italie a tenu bon jusqu'au bout du bout, après 24 phases de jeu des Écossais. Grâce à une deuxième période mieux maîtrisée côté transalpin, les coéquipiers de Michele Lamaro se sont offert une véritable parenthèse de bonheur. Un succès plus que mérité au vu des prestations passées de la Squadra Azzurra dans cette édition. Leur match nul malheureux face à la France avec le poteau de Garbisi et la courte défaite face à l'Angleterre illustrent bien la progression des Italiens.