Pro D2 - Rouen domine Aurillac et peut continuer de croire au maintien

Pro D2 - Deux équipes en besoin de points, mais aux objectifs bien différents. Et à domicile, c'est la lanterne rouge Rouen qui sort vainqueur face à Aurillac (38-13). Une quatrième victoire consécutive à la maison pour les Normands, avec le bonus en prime, importante pour continuer de croire au maintien.

En forme sur ses dernières sorties à domicile, Rouen avait besoin de gagner ce soir, pour continuer d'espérer au maintien, face à un Aurillac 6ème au coup d'envoi de la journée. Les Normands ont plus qu'accompli leur mission (38-13) avec un festival offensif et le bonus en prime. Les Auvergnats, en revanche, confirment qu'ils sont l'une des pires équipes à l'extérieur de Pro D2, et ne pourront pas viser plus haut s'ils ne règlent pas ce défaut.

Aurillac arrive en retard sur le terrain

En début de rencontre, il n'y avait que Rouen dans la partie. Les Normands ont bien subi un ou deux assauts, mais leur défense de fer récupérait assez vite les ballons. Après un bon travail des avants, Franck Pourteau ouvrait le score (3-0, 8ème). Puis un premier essai, presque sur un coup du sort. Les Rouennais investissaient le camp adverse mais sans trouver de faille. Sur une passe manquée de Pourteau, Maximin tapait au pied. Palmier mettait trop de temps à faire quelque chose du ballon et le troisième ligne normand, qui avait suivi, parvenait à aplatir (10-0, 11ème).

Sur l'action qui suivait, Rouen obtenait une pénalité pour trouver la touche à cinq mètres de la ligne. Le groupé pénétrant n'allait pas au bout, mais John Astle, sur sa percussion suivante, oui (17-0, 17ème). Sous l'eau Aurillac a mis du temps à réagir. Le meilleur réalisateur du championnat Antoine Aucagne passait une pénalité (17-3, 19ème), mais pas la deuxième, au même endroit (25ème). Si les visiteurs avaient plus le ballon, ils ne parvenaient pas à en faire grand-chose.

Une frayeur, puis Rouen enfonce le clou

Il fallait aux Cantaliens une faute stupide de Bekoshvili pour marquer à nouveau (17-6, 44ème). Le pilier prenait un carton jaune pour cette faute cynique, mais les Auvergnats n'en profitaient pas. Même avec une touche à cinq mètres, leur maul se faisait refouler (50ème). Il fallait compter sur un exploit de Coertzen, bien servi à hauteur par Aucagne, pour enfin marquer un essai (17-13, 62ème). On pensait alors que cet essai permettrait de relancer le match. Mais en réalité, ce fut le dernier sursaut des Cantaliens.

Car peu après, Sidobre accélérait le jeu pour passer à Taylor Gontineac. Il franchissait le rideau défensif et jouait un une-deux avec Mouchous pour terminer par marquer contre l'équipe entraînée par son père (24-13, 67ème). Le centre marquait même un doublé en fin de match en interceptant une passe dans les pieds de Delarue, et après une course en solitaire de 70 mètres (38-13, 79ème). Lui qui jouait son dernier match de la saison, avant de se faire opérer de l'épaule. Entretemps, le pilier remplaçant El Ansari avait marqué un essai de trois-quarts avec prise d'intervalle et crochet sur le deuxième rideau (69ème). Un beau succès pour Rouen, qui revient à six points du nouveau 15ème, Montauban. Mais il faudra prendre aussi des points à l'extérieur pour espérer se sauver. Aurillac a été la seule équipe parmi ses concurrents à perdre lors de cette journée, et va devoir revenir sur le top 6.