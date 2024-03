Pro D2 - Dans un match décisif dans le bas du tableau, les Basques ont assuré l'essentiel en s'imposant face à Montauban (33-19). Plus consistants dans le jeu, pragmatiques près des lignes, les hommes de Simon Mannix ont inscrit 5 essais avec le plein de conviction pour s'éloigner de la place de barragiste. Montauban, courageux mais trop maladroit, est dépassé par son adversaire du jour, et se retrouve 15 ème du championnat.

Au Parc des Sports d'Aguiléra, le Biarritz Olympique a remporté la mise face à l'US Montalbanaise (33-19), pour le compte de la 23 ème journée du championnat de Pro D2.

Biarritz montrait d'emblée de la consistance dans son jeu. Searle ouvrait les hostilités par une pénalité pour un hors-jeu des visiteurs (3-0, 5 ème). Dans le sillage d'un Matiu tonitruant balle en main, le troisième ligne centre validait un bon travail collectif pour récompenser une possession d'envergure un peu plus tard (8-0, 21 ème). Les Tarn-et-Garonnais subissaient les impacts et concédaient de nombreuses fautes. Searle rajoutait trois points de plus après une séquence intense dans les 22 mètres adverses (11-0, 25 ème).



Toujours aussi friands de ballons au large, les hommes de Simon Mannix n'hésitaient jamais à distribuer le jeu vers les extérieurs. Vergnaud était à la conclusion d'un nouveau franchissement majeur de Matiu et donnait encore plus d'ampleur au tableau d'affichage (16-0, 32 ème). Dur pour les visiteurs, empruntés globalement, et qui s'en remettaient aux basiques. Un ballon porté d'école, une avancée notable et Venter file derrière la ligne pour l'essai de la révolte (16-5, 36 ème). Un répit de courte durée. Sur la dernière possession du premier acte, le ballon vit littéralement dans toutes les mains biarrotes, O'Callaghan en bon capitaine est à la conclusion et donnera une sécurité supplémentaire juste avant le retour aux vestiaires (23-5, 40 ème). Montauban allait-il réagir ?

Les Basques dans le vrai

Il ne fallait pas tarder pour comprendre que les Basques étaient dans un jour profitable, surtout dans le contenu. Augry, après un arbitrage vidéo, fut décisif après une multitude de fixations en tout genre et d'un tempo bien maîtrisé (28-5, 48 ème). Réaction immédiate ou presque des visiteurs, Rokoduguni servi par Bosviel, qui atténueront l'écart par une réalisation en bout de ligne (28-12, 50 ème). Pas le temps d'apprécier ce moment positif, que Searle offrait une diagonale parfaite pour Augry, qui réceptionnait l'essai en coin en captant cette offrande (33-12, 53 ème). Des essais et des actions de jeu à profusion et Aguiléra appréciait en connaisseur.

Tandis que les Biarrots cherchaient à valider ce bonus offensif provisoire, Montauban bénéficiait d'un apport significatif du banc de touche comme compensation. Alkhazashvili passera en force après un ballon porté bien négocié pour renouer avec l'espoir (33-19, 62 ème). La suite ? Une confiscation du ballon par les hommes de PP Lafond, souvent dans la possession, mais également fautifs sur les échanges. Biarritz malgré une dernière possession, n'ira pas bonifier ce succès alors que Montauban manquait de gaz. Le BOPB fait la belle opération au classement, délaissant la place de barragiste à son adversaire du jour et montrant un visage plutôt séduisant. Pour les Tarn-et-Garonnais, c'est la soupe à la grimace. Cinquième défaite consécutive et une 15 ème place pour les visiteurs qui devront batailler jusqu'au bout pour sauver leur place dans le championnat de Pro D2.