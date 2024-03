Jean-Maxence Jules Rosette quittera Clermont à l'issue de la saison et devrait prendre la direction de Mont-de-Marsan. Les contacts sont très avancés entre les deux parties.

Clermont va perdre un quatrième talonneur à l'issue de la saison. Selon nos informations, Jean-Maxence Jules Rosette devrait prendre la direction de Mont-de-Marsan à l'issue de la saison, après les départs programmés de Benjamin Boudou, actuel joker médical à Brive et en fin de contrat à l'ASM, Yohan Beheregaray (Biarritz) et Robin Couly (Racing 92). Le natif de Gannat (Allier) arrive lui aussi en fin de contrat avec Clermont et quittera pour la première fois l'Auvergne. À dix-neuf ans, Jules Rosette a joué sept matchs avec les Jaunards dont une rencontre cette saison, face à Perpignan, lors de la deuxième journée du Top 14.

Massa, seule arrivée au talon

Derrière Folau Fainga'a et Étienne Fourcade, l'ASM comptera sur Barnabé Massa pour compenser les quatre départs de ses talonneurs la saison prochaine. Le jeune grenoblois est en forme étincelante ces dernières semaines avec quatre essais sur ses quatre derniers matchs avec le FCG.