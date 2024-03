Vainqueurs de l'Irlande au bout du suspense en demi-finale (26-24), les Bleus affronteront la Grande-Bretagne ce dimanche (à 3h23, heure française). Les Britanniques ont de leur côté disposé de l'Espagne (7-10). Les deux sélections s'étaient affrontées en poule du LA Sevens, avec un succès tricolore 19 à 12.

Au bout du suspense, France 7 a gagné son billet pour la finale du LA Sevens grâce à un nouvel exploit d'Antoine Dupont, auteur d'une percée sur 60 mètres, et à trois réalisations de Rayan Rebbadj, Paulin Riva et Antoine Zeghdar. Le mano a mano s'est conclu par un ultime essai irlandais, non transformé. Cet échec a permis aux Bleus de se qualifier sans passer par les prolongations (28-26).

Paulin Riva et ses partenaires vont donc disputer leur première finale du Sevens Series de la saison, la première depuis un an et la défaite subie face à l'Argentine à Vancouver. Cette fois, ils affronteront les Britanniques pour ce qui constituera une affiche assez surprenante. Bronzés au Canada et septièmes du classement mondial, les tricolores vont retrouver d'étonnants Britanniques, dixième nation mondiale et venue à bout de l'Australie en quart de finale puis des tout aussi épatants Espagnols en demi-finale. "Comme pour la Grande-Bretagne, ce sera notre première finale de la saison, rappelle Antoine Zehdar, auteur du dernier essai des Bleus en demie. Ils ne sont pas là par hasard. lls ont tout de même éliminé l'Australie. Il faut se méfier."

"Ça va se jouer autant avec la tête qu'avec les jambes"

Au bout de cette quinzaine, les états de forme auront une incidence déterminante sur le rapport de force. Cette étape, riche en surprises, l'a prouvé avec notamment un dernier carré 100 % européen : "Ça devient difficile au niveau physique mais on va trouver l'énergie nécessaire, annonce le Castrais. C'est une finale qu'on va disputer. Ça va se jouer autant avec la tête qu'avec les jambes."

Les Bleus ne sont plus qu'à 14 minutes de décrocher une deuxième médaille d'or sur le Sevens Series, 19 ans après la victoire au tournoi de Paris.