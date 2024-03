Vainqueurs des Etats-Unis (14-0) en ayant passé la moitié du match à 6 contre 7, les Bleus ont gagné leur ticket pour une deuxième demi-finale d'affilée, ce dimanche, au LA Sevens. Ce sera face aux Irlandais, ce dimanche (à 23h08 heure française), après leur victoire surprise face aux numéros 1 mondiaux argentins.

Les Français sont de retour en demi-finale du Sevens Series, une semaine après le bronze de Vancouver. Une performance obtenue en deux temps face aux Etats-Unis, qu'ils avaient déjà dominés deux fois au Canada.

Emmenés par un grand Antoine Dupont, auteur d'un essai sur une percée en solitaire avant que Andy Timo ne double la mise, les tricolores menaient 14 à 0 à la pause. Un double carton jaune, synonyme d'exclusion, pour Théo Forner, au retour des vestiaires, a contraint les Bleus à évoluer à 6 contre 7 pendant près d'une mi-temps. Remarquables d'organisation et d'abnégation, Paulin Riva et ses partenaires ont su résister puis confisquer le ballon pour laisser les Eagles "fanny". "Nous avons été très solides mentalement, félicitait Paulin Riva. Chapeau aux mecs." Qui ont été très bien organisés et efficaces à défaut d'être flamboyants au cours d'une seconde période aux allures de rugby à XV. Contexte oblige : "C'est vrai que ce n'était pas un rugby très aéré mais c'est le scénario qui valait ça." La maîtrise collective affichée en infériorité numérique vaut tous les exploits individuels.

"Antoine a amené son sang-froid"

Cette deuxième accession au dernier carré d'une épreuve du circuit mondial confirme la belle forme de la sélection tricolore, quatrième du classement général la saison passée et de retour au premier plan : "C'est tout le travail qui paye depuis un an ou deux, relevait le capitaine. On avait eu du mal à se lancer en début de saison mais nous montons en puissance. On a fait preuve de puissance et de froideur. Et plus on joue ensemble, mieux on se connecte."

Avec, évidemment, Antoine Dupont en facteur X. De nouveau titulaire, le Toulousain a été doublement décisif, par son magnifique essai en solo puis par son intelligence tactique et sa capacité à coller au ballon : "C'est un rugby qu'il connaît. On attendait justement de lui qu'il amène son expérience, son sang-froid, c'est ce qu'il fait. Les mecs en face font plus attention aussi." Il reste deux marches à franchir au numéro 9 et à ses partenaires. Prochaine étape face l'Irlande (à 23h08 heure française), deuxième nation au classement mondial, auteur d'un exploit de taille face à l'Argentine dans la foulée (14-24). L'occasion est belle, très belle alors que les deux finalistes de Vancouver, Argentine et Nouvelle-Zélande, ainsi que les Fidji sont hors course.