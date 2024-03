Le bruit bruissait depuis quelques jours, et tout cela est bien devenu réel lors de l’entraînement ouvert à la presse ce jeudi midi : Mathieu Bastareaud a endossé la chasuble blanc réservé habituellement à Pierre Mignoni et ses adjoints. "Vous voyez tout", a rigolé le directeur du rugby au moment de commenter la nouvelle.

Avec neuf revers en onze rencontres, Mignoni est en quête de solution. La carte de l’ancien international français, légende du RCT, en est donc une pour traverser une mauvaise passe qui s'étire depuis décembre dernier. "Il reste team manager, mais je lui ai demandé d’être un peu plus présent avec nous. Je lui ai demandé d’être sur le terrain parce qu’il connaît le rôle des joueurs, et particulièrement le rôle des trois-quarts. Il a un certain feeling. Vous ne le voyez pas beaucoup, mais il m’aide beaucoup en dehors du terrain dans cette période difficile."

"On a l'impression que Toulon manque de cadres"



La défaite contre Castres ce dimanche a remis en lumière les carences des Toulonnais qui comptent dans leurs rangs plusieurs fortes individualités sans pour le moment parvenir à créer un réel collectif. pic.twitter.com/pzo7X85mCd — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 21, 2024

Une aide qui s'intensifie, mais qui demeure dans un rôle bien défini. "Ce n’est pas un entraîneur ou un coach, mais il a une expertise. Il peut analyser ou sentir des choses, encore plus sur les trois-quarts. Il peut amener un plus, et je veux qu’il soit au milieu de nous plutôt que dans le bureau. Il a un ressenti du vestiaire, il a toujours été très vestiaire. Ce rôle de team manager est très important." Ce matin, selon nos indiscrétions, "Basta" est resté d'abord proche de Mignoni au centre de la pelouse lors de l'échauffement des joueurs. Il a ensuite donné plusieurs conseils aux trois-quarts, qui s’apprêtent à débuter lors de la réception de Perpignan (17 heures), notamment sur les placements défensifs dans le but d’éviter les errements des dernières semaines.

Le confident des joueurs dans le vestiaire varois

Au-delà de cette nouveauté, celui qui a raccroché l'an passé les crampons sur un titre en Challenge Cup est également l’oreille des acteurs de la maison frappée du muguet. "On a un atout avec un homme comme Mathieu Bastareaud, a appuyé "Migno". C’est quelqu’un qui a un vrai ressenti, et c’était déjà comme ça quand il était joueur. Je me suis beaucoup appuyé sur lui. Sa présence compte pour l’équipe, elle nous rassure. On cherche toutes les solutions et tout compte pour apporter de la sérénité aux joueurs."

Nouveau sur la rade, Enzo Hervé va dans ce sens. "Il apporte un œil externe dans cette situation. Il a de l’expérience, notamment ici où il a tout gagné. Il a également connu des moments plus compliqués. Il sait où on est, il connaît l’attente qu’il y a autour du club. Dans des périodes délicates, c’est important d’avoir des mecs comme Mathieu qui sait nous conseiller et nous parler. Il sait que ça va revenir. Il est là pour ramener de la confiance."

L’ouvreur, qui débutera face à l’USAP, loue ce team manager à l'influence élargie. "Il veut nous apporter ce petit truc qui peut nous permettre de basculer du bon côté. Il a toujours eu un regard attentif sur nous, même s’il s’est rapproché du terrain dernièrement. Il ne parle pas beaucoup. Mais quand il prend la parole, on sent du concret pour nous faire avancer." Ça tombe bien : Toulon a plus besoin d’actes que de paroles pour chasser les doutes ambiants.