La défaite contre Castres ce dimanche a remis en lumière les carences du jeu toulonnais. Dans La Troisième Mi-temps, nos journalistes mettent en avant le manque de consistance du groupe de Pierre Mignoni qui compte dans ses rangs plusieurs fortes individualités sans pour le moment parvenir à créer un réel collectif.

Sixième en Top 14, Toulon est loin d'être largué dans la course aux qualifications, pourtant le RCT n'arrive pas à proposer des matchs consistants de bout en bout à l'image de la rencontre à Castres. Face au CO, les Rouge et Noir ont encore été à réaction et ont attendu d'être menés pour se rebeller.

Les Toulonnais ont indéniablement beaucoup de talent dans leur groupe, à l'image des Fainga'anuku, Wainiqolo et autre Biggar, tous présent à Pierre-Fabre. Mais Pierre Mignoni manque de cadres dans ses rangs, avec l'absence de Charles Ollivon en équipe de France ou encore de Baptiste Serin blessé et qui a repris l'entraînement. Pour nos journalistes, "Quand tu vas à Castres ça fait partie de ces stades où tu sais que tu vas être accueilli en terre hostile (...). Ça manque de leaders". Les retours du troisième ligne et de demi de mêlée pour la fin de saison pourraient faire du bien à Toulon au meilleur des moments.