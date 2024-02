La Section paloise annonce ce mercredi la prolongation des membres de son staff, à savoir Thomas Choveau, Thomas Domingo, Geoffrey Lanne-Petit et Antoine Nicoud. Cela fait suite à la prolongation de Sébastien Piqueronies jusqu'en 2027, officialisée en août dernier.

La Section paloise envoie un message de stabilité à ses observateurs, avec la prolongation de ses entraîneurs. En effet, après l'annonce en août dernier du nouveau contrat du manager Sébastien Piqueronies, jusqu'en 2027, le club béarnais a communiqué ce mercredi sur le reste de son staff. Ainsi, les dirigeants palois renouvellent leur confiance en faveur des entraîneurs Thomas Choveau, Thomas Domingo, Geoffrey Lanne-Petit et Antoine Nicoud. Le responsable de la performance Romain Bourdiol est lui aussi conservé pour les "prochaines saisons", indique vaguement le club.

"Les profils qui composent notre staff sont à la fois variés et complémentaires mais partagent tous une immense détermination pour la réussite de notre projet, exprime Sébastien Piqueronies. Je suis heureux et privilégié d'être entouré de personnes aussi compétentes et passionnées par leurs missions. Au service de la Section et de son territoire, nous allons continuer de consolider et d'affirmer notre modèle pour devenur un acteur redouté du Top 14 dans les années à venir."