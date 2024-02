Nouvel épisode du XV des producteurs avec Gérald Merceron, ancien ouvreur du XV de France

Dans ce nouvel épisode du XV des producteurs, Gérald Merceron, ancien ouvreur du XV de France embarque Christian Califano dans la ferme bio "Les Enfourneaux". Olivier Drapeau co-gérant de cette ferme présente son produit phare, la betterave crapaudine et ses secrets de fabrication.

Non loin de La Rochelle, dans la petite commune de Saint-Xandre, Christian Califano et Gérald Merceron, ancien ouvreur du XV de France se sont retrouvés pour partir à la découverte de la ferme bio "Les Enfourneaux". Une exploitation maraîchère et céréalière de 200 hectares, 40 de légumes et 160 de céréales.

Olivier Drapeau co-gérant ferme "Les Enfourneaux" en compagnie de Valérie Fradin, adhérente intermarché La Rochelle, présente ses produits aux deux anciens internationaux.

Gérald Merceron et Christian Califano sont donc plongés dans les secrets de fabrication du produit phare de la ferme : la betterave crapaudine. Olivier Drapeau donne les secrets de fabrication de ce produit unique en France...