L'étape de Vancouver (23-26 février) s'est terminée cette nuit avec les victoires finales des Argentins et des Néo-zélandaises. Au terme de ce tournoi, l'organisation a nommé une équipe-type masculine, dans laquelle on retrouve un seul français : Antoine Dupont. Chez les femmes, Séraphine Okemba est la seule française nommée malgré une présence en finale.

À peine l'étape de Vancouver terminée, voilà que l'organisation du HSBC Sevens a dévoilé ses équipes-type (ou "Dream Team" pour les anglais) de la compétition sur ses réseaux sociaux. Dans la version masculine de cette équipe, on retrouve notamment le néo-septiste Antoine Dupont. À peine arrivé, déjà récompensé. Pour sa première compétition officielle, le joueur du Stade toulousain a brillé dans les différents secteurs.

Auteur de trois essais en six matchs notamment un crucial face à l'Irlande en quart de finale, Dupont a impressionné les spectateurs, mais aussi visiblement les jurés de cette Dream Team, par sa montée en puissance tout au long de la compétition. Pour rappel, les Bleus de Paulin Riva ont échoué en demi-finale face à la Nouvelle-Zélande (28-26) mais se sont offert la médaille de bronze en étrillant les USA (42-12). Pour le tournoi masculin, l'Argentine, qui a remporté la médaille d'or, est largement représentée, à juste titre. L'équipe-type est composée de trois champions Pumas que sont Luciano Gonzalez, Mathias Osadczuk et Tobias Wade. On y retrouve aussi les finalistes Néo-zélandais Sam Dickson et Akuila Rokolisoa ainsi que l'Américain Perry Baker.

Okemba présente dans la Dream Team féminine

Côté tournoi féminin, la France est aussi dignement représentée avec la présence de Séraphine Okemba. La joueuse tricolore a réalisé un joli tournoi de Vancouver jusqu'en finale face à la Nouelle-Zélande (défaite 35-19). Elle a inscrit quatre essais en 5 matchs lors cette étape à Vancouver et a grandement participé à la médaille d'argent des Bleues. Dans cette équipe-type féminine, elle y retrouve les championnes néo-zélandaises Michaela Blyde, Shiray Kaka, la Brésilienne Thalia Costa, l'Américaine Ariana Ramsey, la Canadienne Krissy Scurfield et enfin l'Australienne Dom Du Toit.