Suresnes signe une performance de haut vol en disposant de Niçois pourtant victorieux de bon nombre des concurrents directs du numéro 2 des Hauts-de-Seine. De son côté, Massy, en stoppant l’élan burgien, garde une toute petite chance de compostage du sixième et dernier ticket gagnant. Passionnant !

Massicois et Suresnois ont en commun le fait d’avoir été menés au score, hier après-midi, sur leurs terres. L’hôte des premiers nommés, à savoir Bourg-en-Bresse, avait même pris une option sur la victoire bonifiée jusque dans le « money- time » d’un premier acte entièrement à son avantage : 22-3, et, surtout, trois essais à zéro. Mais il faut croire que le lauréat de l’édition 2022 du championnat de France avait gardé le meilleur pour la fin, qui inversa la tendance au point de ne laisser qu’un point de bonus défensif à des vaincus dont la dernière chance de retour au sein du peloton est sans doute passée. Attention, les chances de qualification des Essonniens restent à ce jour du domaine de l’infime, mais tout de même. Appelés à inscrire cinq points sur tapis vert du fait d’un calendrier qui les exempte de corvée blagnacaise samedi prochain, les voilà en mesure de se préparer à recevoir... Nice, dans quinze jours !

Un leader maralpin, qui, lui, n’ a jamais creusé d’écart rédhibitoire ( + 3 seulement) aux abords du Mont-Valérien mais qui pouvait tout aussi bien espérer un partage des points tout ce qu’il y a de plus équitable. Une fois encore, le RC Suresnes a eu le mot de la fin , ou, plutôt, le dernier mot. Le voici pris entre le marteau carcassonnais et l’enclume narbonnaise. Dans l’Aude en effet, on a sorti « huile de coude » et autres bleus de chauffe. Narbonne était même bien parti pour « gifler » Périgueux (33 - 10 en début de deuxième acte) mais les grands battus du précédent week-end précédent se sont révoltés. Les deux essais inscrits, s’ils ont privé les Septimaniens du bonus offensif (33-22, score final) , ne permettent pas pour autant à ces mêmes champions de France sortants de Nationale 2 de revenir à hauteur de Bourgoin-Jallieu. En effet, si Carcassonne a renoué avec la victoire,les Nord-Isérois sont restés dans les clous du minimum syndical ! Quel quitte ou double en perspective face à Suresnes, ce vendredi !

Périgueux, en ce qui le concerne, prendra Hyères - Carqueiranne avec la considération que méritent les Varois. Trésorerie dans le rouge ou pas, les ressources mentales et physiques sont là et se traduisent par un formidable succès de prestige aux dépens d’Albi. Le dauphin avait la possibilité de maintenir , voire de creuser, l’écart le séparant de ses proches voisins audois. C’est raté, et la réception de Carcassonne, en guise de nocturne inaugurale, vaudra le détour sur les bords du Tarn. Enfin, comme prévu, le « Stado », sur sa lancée, a pris une nette revanche sur son vainqueur viennois du match aller, bonus offensif à la clé. De quoi se projeter sur une dernière ligne droite placée sous le signe de la sérénité, avec, en filigrane, une éventuelle place d’honneur au classement. Qui vivra verra...