L'équipe de France à 7 féminine a réalisé une première journée parfaite sur le plan comptable, lors du Vancouver Sevens, en dominant la nation hôte (26-14) puis l'Espagne (19-7). Les ambitieuses protégées de David Courteix disputeront les quarts de finale de l'épreuve.

Si leur ambition va bien au-delà de ce stade, les Françaises sont décidément intraitables en phase de poule cette saison. Lors du premier jour du Vancouver Sevens, elles ont remporté leur dixième et onzième rencontres de suite en la matière en maîtrisant le Canada sur ses terres (26-14), avec autorité, puis l’Espagne, non sans frayeur en revanche (19-7).

« Deux matchs, deux victoires, c’était l’objectif : à ce niveau-là, le contrat est rempli, résume l’entraîneur David Courteix. Après, je ne vous surprendrai pas en disant que le premier était plutôt abouti ; le deuxième, il faut retenir le succès, le reste m’a laissé sur ma faim comme les joueuses. Heureusement que les filles ont de la bouteille et qu’elles arrivent à rester calmes quand le bateau tangue. Et puis, il y a les individualités comme Anne-Cé (Ciofani, N.D.L.R.) qui font la différence sur un simple un contre un. » Face au Canada, quelques heures plus tôt, Séraphine Okemba avait eu ce rôle de détonateur avec, sur la première période, deux essais et un service en or pour Camille Grassineau.

Okemba : "J'avais hâte de revenir"

Le retour de la joueuse du Lou constitue autant une bonne nouvelle qu’une raison de croire en une montée en puissance : « J’avais hâte de revenir, commentait-elle après sa première sortie de la saison. En termes de connexion, d’osmose et d’énergie, j’avais senti depuis mon canapé un truc très fort. Et quand ça « perf », d'un côté, on se demande : est-ce que j’ai vraiment ma place ? Je me suis préparé mentalement en disant que tout le monde veut la même chose. »

Les troupes de David Courteix tenteront de parfaire leur phase de poule face à la Grande-Bretagne (à 21h05 ce samedi) avant de partir à l’assaut d'un nouveau podium. David Courteix sait ses protégées capables de monter sur la plus haute marche pour la première fois. Le technicien fixe le cap : « Il faut que l’on arrive à rester imperturbable quel que soit le match. On a un groupe qui se pose beaucoup de questions. Ça peut être une qualité comme un défaut, ça fait des nœuds au cerveau comme ça fait progresser. Il faut retrouver de la simplicité. À partir de là, nous n'aurons pas trop de mal à faire tomber le plafond de verre comme vous l’appelez. »