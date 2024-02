Colomiers - Biarritz : le résumé de la victoire columérine

Revivez la rencontre opposant Colomiers au Biarritz olympique. Cette partie compte pour la 21ème journée de Pro D2.

Défaits sur la pelouse d'Aurillac vendredi dernier, les Columérins sont actuellement hors du top 6. Une victoire face au BO leur permettrait de retrouver, peut-être, les places qualificatives.

De leur côté, les Biarrots sont engagés dans la course pour le maintien et une victoire à l'extérieur leur ferait le plus grand bien.

Ce match est arbitré par M. Coulon.