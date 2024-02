L’entraînement du capitaine de France 7, programmé ce jeudi, a fourni des renseignements sur les plans du staff en vue du début du Vancouver Sevens, ce vendredi. Principale information à retenir : l’habituel capitaine du XV de France entrera en cours de jeu.

À un peu plus de 24 heures de leur entrée en scène dans le Vancouver Sevens, les Bleus de France 7 ont effectué leur entraînement du capitaine dans un savant mélange de décontraction et de rigueur. Après un échauffement ludique qui a notamment vu les troupes s’activer en rythme et Antoine Dupont être le premier des chasseurs à l’éternel jeu de l’épervier, Paulin Riva et ses partenaires ont répété leurs gammes avec application.

Rencontre avec le Catalan Théo Forner à l’occasion de son retour au Canada où il avait tant brillé l’an passé ?https://t.co/tiNmfd7rhj — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 23, 2024

Cette mise en place a permis d’y voir plus clair sur la formation qui commencera le premier match de l’épreuve canadienne face aux Etats-Unis, ce vendredi (23h36, heure française). Pas de surprise au demeurant, la prime étant donnée à l’expérience et aux hommes en forme sur fond de continuité : derrière le trio Varian Pasquet-Antoine Zeghdar-Jordan Sepho, la doublette formée de Stephen Parez-Edo Martin et Paulin Riva mènera le jeu d’entrée tandis que Théo Forner et Jefferson-Lee Joseph, meilleurs marqueurs des Bleus cette saison avec six et neuf essais, occuperont les ailes.

Les buteurs ont vu le BC Place

Conformément à la volonté générale de l’intégrer sans brûler les étapes, Antoine Dupont effectuera, sauf imprévu, son entrée en jeu en deuxième période. Un statut de remplaçant à relativiser au regard de la cadence des rotations dans la discipline. William Iraguha, Rayan Rebbadj, Andy Timo, Aaron Grandidier-Nkanang et Esteban Capilla seront à ses côtés sur le banc de touche (pour rappel, le staff peut procéder jusqu’à cinq changements). Ce jeudi, le Haut-Pyrénéen d’origine a révisé les fondamentaux propres à ses postes de 4-5, avec notamment le lancer en touche et la formation des blocs sur les renvois pour celui de demi de mêlée. Parmi les autres informations à retenir de l’entraînement du capitaine, Nelson Épée sera bel et bien 14e homme sur cette épreuve. L’ailier toulousain, de retour de blessure, a tout de même affiché de belles dispositions. Prometteur pour la suite.

Dans la foulée de l’entraînement du capitaine au Trillium Park, une partie de la troupe a migré au BC Place de Vancouver, à 1 km de distance. Les buteurs et dépositaires des coups d’envois, parmi lesquels Antoine Dupont, ont alors disposé de 15 minutes pour s’essayer à l’exercice sur le synthétique de l’enceinte. L’occasion, aussi, pour le Toulousain de découvrir l’arène dans laquelle il effectuera ses grands débuts à VII ce vendredi.