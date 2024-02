Matthieu Vachon, ancien capitaine de Blagnac va s'engager avec Valence-Romans. Le troisième ligne débarquera en qualité de joker médical de Dylan Hayes, contraint de prendre sa retraite. Le Blagnacais de toujours découvrira donc la Pro D2 à partir du 1er mars.

Après le dépôt de bilan de Blagnac il faut s'attendre à voir débarquer quelques joueurs en Pro D2 dans les semaines à venir. À commencer par Matthieu Vachon qui va s'engager avec Valence-Romans jusqu'à la fin de la saison. Le troisième ligne débarquera en qualité de joker médical de Dylan Hayes contraint de prendre sa retraite à l'âge de 30 ans.

Une année en option

L'ancien capitaine de Blagnac rebondira en Pro D2 au moins jusqu'à la fin de cette saison mais probablement plus puisqu'une année en option a été convenue entre les deux parties.

Le troisième ligne passera sa visite médicale la semaine prochaine et rejoindra le groupe dès le 1er mars pour soutenir le club dans sa lutte pour le maintien. Actuellement treizièmes au classement, les Drômois n'ont qu'une mince avance sur la zone rouge et devront assurer en fin de saison. Matthieu Vachon pourra donc évacuer la peine et la frustration du dépôt de bilan blagnacais sous le maillot du VRDR.

Cette saison il compte six feuilles de matchs sous le maillot de Blagnac dont cinq en tant que titulaire pour deux essais inscrits.