Montpellier sur sa lancée, Perpignan retrouve le sourire, le Racing 92 se rattrape, Toulouse s'offre une victoire sur la pelouse de Clermont... Voici nos pronos pour la 16ème journée du championnat.

Montpellier - Bayonne

Depuis l'arrivée du nouveau staff et les victoires en Challenge Cup, le MHR a repris des couleurs. Ces derniers temps, Montpellier assure à domicile et même mieux puisque le week-end passé, les hommes de Patrice Collazo ont créé la surprise en s'imposant sur la pelouse du Racing 92. C'est donc plus en forme que jamais que Louis Carbonel et ses coéquipiers recevront l'Aviron Bayonnais. Un rendez-vous important dans la lutte pour le maintien que les Montpelliérains ne devraient pas rater.

Notre prono : victoire de Montpellier

Perpignan - La Rochelle

Les Perpignanais sont une nouvelle fois revenus frustrés de leur déplacement. La semaine passée, l'USAP a montré à quel point elle était en capacité de rivaliser dans ce championnat face à un leader qui s'est fait bien peur dans son antre. Ce week-end ce sont donc des Rochelais tout aussi frustrés par la récente défaite face à Lyon qui débarqueront à Aimé-Giral. Et si ce match peut paraître bien déséquilibré sur le papier, les hommes de Franck Azéma pourraient bien lever les bras vers le ciel au coup de sifflet final.

Notre prono : victoire de Perpignan

Castres - Bordeaux-Bègles

Les Castrais ont remonté la pente. Après une série de défaites inquiétantes, les hommes de Jeremy Davidson ont su se remettre sur le bon chemin. Face à Bordeaux-Bègles il faudra confirmer les bonnes performances aperçues face à Pau et Toulon. Mais attention à l'UBB qui reste sur une défaite face à la Section paloise et qui aura sans doute envie de montrer qu'elle ne dépend pas complètement de ses internationaux...

Notre prono : victoire de Castres, bonus défensif pour Bordeaux-Bègles

Lyon - Oyonnax

Le Lou commence à aller mieux. Un temps relégable, Lyon parvient à limiter la casse en assurant à domicile. Après une belle victoire face aux Rochelais il faudra faire de même dans un match ô combien important dans la lutte pour le maintien. Actuellement à la dernière place du classement Oyonnax doit rattraper son retard mais difficile d'imaginer que les ambitions du promu suffiront à faire plier les hommes de Fabien Gengenbacher.

Notre prono : victoire de Lyon

Pau - Toulon

Après un très beau début de saison les Palois confirment qu'il faudra compter sur eux dans la bataille pour le top 6. Le succès sur la pelouse de l'UBB a été précieux surtout à l'aube de recevoir le RCT. À l'issue de cette rencontre la Section paloise pourrait retrouver une place dans les six premières places du championnat et il ne fait presque aucun doute que les coéquipiers d'Émilien Gailleton ne passeront pas à côté de cette opportunité.

Notre prono : victoire de Pau

Racing 92 - Stade français

Après la claque infligée par le MHR le week-end dernier, le Racing 92 devra réagir. Et quoi de mieux qu'un derby pour se relancer ? La tâche ne sera pas aisée face au leader mais les hommes de Stuart Lancaster auront là l'occasion de montrer que cette défaite face à Montpellier n'était qu'un accident. Piqués dans leurs orgueils les Franciliens pourraient bien retrouver leur allant offensif pour s'offrir une belle victoire samedi soir.

Notre prono : victoire du Racing 92

Clermont - Toulouse

Le Stade toulousain pourrait être la seule équipe à s'imposer loin de ses bases ce week-end. Les hommes d'Ugo Mola débarqueront à Clermont avec l'ambition de frapper un grand coup même sans ses internationaux. Quelquefois en difficulté au moment de recevoir les "gros" de ce championnat l'ASM pourrait trébucher face à des Toulousains toujours aussi efficaces dans le money-time...

Notre prono : victoire de Toulouse, bonus défensif pour Clermont