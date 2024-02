L'international italien Matteo Minozzi met un terme à sa carrière à seulement 27 ans, après avoir vécu une saison blanche en raison des blessures. Le désormais ex-arrière va ouvrir sa salle de padel.

Ses dernières saisons le laissaient présager, notamment celle en cours, lors de laquelle il n'a pas du tout joué : Matteo Minozzi, 27 ans seulement, a décidé de mettre un terme à sa carrière avec effet immédiat. L'arrière international, qui cumule 24 sélections avec la Nazionale, était revenu au pays, grâce au Benetton, qui lui avait permis de rebondir après l'échec des Wasps et de nombreuses blessures. Mais il n'a pas réussi à les mettre de côté pour revenir au plus haut niveau.

Grazie Matteo #Minozzi, in bocca al lupo per il tuo futuro ?​\ud83d\udc9a​



​\ud83d\udcc4 Risolto consensualmente il contratto di Matteo Minozzi

"Je ne suis jamais parvenu à revenir en forme et redevenir le joueur que j'étais. Je n'ai porté ces couleurs qu'à six reprises, regrette-t-il dans le communiqué du club de Trévise. Ainsi, ces derniers mois, je me suis rendu compte que le moment était venu de commencer à préparer l'après-rugby." Et cet avenir se dessine autour du padel, sport en vogue et particulièrement chez les rugbymen, passion de Matteo Minozzi.