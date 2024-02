Andrea Piardi sera assisté de son ami Gianluca Gnecchi, ce samedi pour officier lors de la rencontre Irlande - Galles. Il deviendra le premier Italien à arbitrer une rencontre du Tournoi des 6 Nations. L'occasion de se pencher sur leur belle histoire.

Ils sont tous les deux de Brescia (Lombardie), sont âgés de 31 ans et vivent de leur passion. Mieux, ce sont de vieux amis. Et ce samedi, Andrea Piardi et Gianluca Gnecchi vont entrer dans l'histoire. Le premier, assisté du second, sera en effet le premier arbitre italien à officier dans une rencontre du Tournoi des 6 Nations. Et ce sera à l'occasion de la 131e rencontre opposant Irlandais et Gallois.

"Ça s'est passé un soir, dans un vestiaire. Gianluca avait déjà commencé (à arbitrer) deux ans auparavant. Et il me dit : "Pourquoi tu n'essaies pas toi aussi ?" Je l'ai écouté, j'ai arrêté de jouer troisième ligne, et j'ai commencé mon parcours ainsi", raconte Andrea Piardi auprès de sa fédération. Même s'il fut six fois assistant lors de la Coupe du monde, cette troisième journée est un événement pour le microcosme rugbystique de Brescia, qui envoie un beau contingent à l'Aviva Stadium. "C'est une opportunité et une expérience magnifiques dans un lieu fascinant, moderne mais déjà historique. Je suis heureux, c'est inutile de le cacher, mais je le suis aussi pour tout notre mouvement et le corps arbitral."

Gnecchi avait arbitré Black Lion - Clermont

Cette saison, les spectateurs français ont pu le découvrir pour le match de Champions Cup entre Bath et le Racing 92 (29-25). Il le décrit d'ailleurs comme le match le plus difficile qu'il ait eu à arbitrer : "tendue, difficile et électrique".

Gianluca Gnecchi a aussi officié pour le match entre les Sharks et la Section paloise à Durban. Steve Haag / Icon Sport

Son vieil ami, Gianluca Gnecchi, qui l'a embarqué dans cette aventure, a officié pour le match entre le Black Lion et Clermont en janvier dernier. Il est intégré depuis 2020 dans les compétitions européennes et officie depuis trois ans dans le United Rugby Championship (ex-Pro 14). Et malgré leur expérience, tout deux savent que ce ne sera pas une partie de plaisir, ce samedi à Dublin : "Je le sais mais je n'ai pas peur", sourit Piardi.