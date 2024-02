Après le sacre lors de la Coupe du monde en France, revoilà les Springboks réunis ! Rassie Erasmus a convoqué son groupe pour un regroupement au Cap pendant deux jours. On y retrouve 19 champions du monde en titre et quelques novices.

Les Springboks lancent leur année 2024 ! Les double champions du Monde en titre (2019 et 2023) vont se retrouver dès le 5 mars et pour deux jours au Cap afin de préparer la saison internationale à venir. Pour cette occasion, le sélectionneur Rassie Erasmus a convoqué 43 éléments avec pour "objectif de mettre tout le monde sur la même longueur d’onde pour la saison 2024 et nous pensons que cela posera une bonne base pour l’avenir." Ne sont d'ailleurs présents que des joueurs évoluant en United Rugby Championship (39) et en ligue japonaise (4). Dans l'effectif communiqué par la fédération sud-africaine, 19 champions du monde 2023 sont présents (surligné en gras dans le texte ci-dessous). Plus largement, on retrouvera un groupe expérimenté avec 27 joueurs capés.

"Il y a aussi quelques nouveaux joueurs, qui ont prouvé leur valeur au niveau provincial et nous sommes ravis de les voir obtenir cette opportunité et d'avoir une réelle idée de ce que l'on attend d'eux au plus haut niveau" a indiqué Erasmus. Entre autres, Sanele Nohamba, Sacha Feinberg-Mngomezulu et Suleiman Hartzenberg, déjà convoqués avec les Springboks A, seront présents. Aussi, Jan-Hendrik Wessels, Quan Horn, Neethling Fouche et Marnus van der Merwe feront partie des vrais novices de l'effectif.

Le groupe sud-africain Les avants : Eben Etzebeth (Sharks), Neethling Fouche (Stormers), Johan Grobbelaar (Bulls), Celimpilo Gumede (Bulls), Cameron Hanekom (Bulls), Andre-Hugo Venter (Stormers), Vincent Koch (Sharks), Elrigh Louw (Bulls), Wilco Louw (Bulls), Frans Malherbe (Stormers), Bongi Mbonambi (Sharks), Malcolm Marx (Kubota Spears), Ntuthuko Mchunu (Sharks), Salmaan Moerat (Stormers), Ox Nche (Sharks), Ruan Nortje (Bulls), Evan Roos (Stormers), Kwagga Smith (Shizuoka Blue Revs), Gerhard Steenekamp (Bulls), Marnus van der Merwe (Cheetahs), Ruben van Heerden (Stormers), Marco van Staden (Bulls), Ruan Venter (Lions), Jan-Hendrik Wessels (Bulls). Les arrières : Lukhanyo Am (Sharks), Kurt-Lee Arendse (Bulls), Faf de Klerk (Canon Eagles), Sacha Feinberg-Mngomezulu (Stormers), Suleiman Hartzenberg (Stormers), Jaden Hendrikse (Sharks), Jordan Hendrikse (Lions), Quan Horn (Lions), Herschel Jantjies (Stormers), Jesse Kriel (Yokohama Canon Eagles), Willie le Roux (Bulls), Manie Libbok (Stormers), Makazole Mapimpi (Sharks), Canan Moodie (Bulls), Sanele Nohamba (Lions), Morne van den Berg (Lions), Henco van Wyk (Lions), Grant Williams (Sharks), Damian Willemse (Stormers).

Il s'agit du premier des trois camps d'entraînement des Springboks pour ce début d'année.