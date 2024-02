Vainqueur brillant du Racing 92 sur la pelouse de la Paris La Défense Aréna, le MHR semble connaître un renouveau. Alors que le club quitte enfin la dernière place du Top 14, plusieurs visages incarnent le réveil héraultais.

L'histoire est belle : arrivé cette semaine seulement au sein de sa nouvelle équipe, le talonneur Christopher Tolofua a planté un essai décisif sur la pelouse du Racing 92 samedi. Le néo-montpelliérain, entré en jeu à la 45e minute, a montré toute sa volonté et sa puissance pour offrir après la sirène le point de bonus offensif aux siens. Cette réalisation finalisait une prestation extrêmement aboutie de la part du MHR, qui est allé glaner cinq points plus que salvateurs dans la course au maintien à Nanterre. Surtout, cette victoire permettait de mettre en avant les performances de plusieurs joueurs qui incarnent le renouveau d'un club qui quitte ce week-end sa place de lanterne rouge du Top 14.

Dans la course au maintien, le MHR a frappé un grand coup en allant s'imposer sur la pelouse du Racing 92 avec le bonus offensif, après une performance très aboutie.



Tolofua est un de ceux-là, mais il n'est clairement pas le seul. Le jeune centre Auguste Cadot n'avait joué que deux matchs de Top 14 cette saison avant d'offrir une prestation époustouflante samedi, notamment défensivement. Les deux ailiers Gabriel Ngandebe et Ben Lam ont de leur côté marqué un essai chacun alors qu'ils avaient connu le placard récemment. "Nous avions aligné une équipe hybride, assumait Collazo. Derrière, nous avons mis des puncheurs. Je suis content pour Gabi (Ngandebe, NDLR), Alex De Nardi, le petit Auguste (Cadot, NDLR). Ce sont des mecs qui ont été dans le dur un moment donné, qui ont travaillé dur. Ça montre un état d’esprit, l'entre aide dans l'équipe."

Nouchi, le capitaine montre l'exemple

En figure de proue de cette formation montpelliéraine, il y a surtout Lenni Nouchi. Capitaine des U20 champions du monde l'été dernier, le troisième ligne a connu pareille responsabilité face au Racing 92 et a largement tenu son rang. Brillant dans le jeu, il a montré l'exemple avec plusieurs charges intéressantes et une grosse présence défensive. "On m’a donné des responsabilités, j’ai essayé de les prendre, lançait-il avec une humilité qui le caractérise. Évidemment, je me suis appuyé sur Yacou' (Camara, NLDR), sur Doum' (Geoffrey Doumayrou, NLDR). J’ai surtout essayé de garder mon rôle sur le terrain. Les anciens ont été géniaux et tout le monde m'a écouté".

Nouchi avait aussi un défi supplémentaire : celui de faire face à l'iconique Siya Kolisi, le capitaine des Ciel et Blanc. "J’y ai forcément pensé la veille. Pendant le toss, je n'ai pas voulu montrer qu'il est un exemple pour moi. Je voulais lui dire après le match. Mais au final, je ne parle pas anglais donc je ne lui ai rien dit (rires)". Le Montpélliérain serait bien inspiré de continuer de prendre le Sud-Africian comme exemple, surtout si cela permet au nouveau MHR de gagner des matchs et de sauver sa peau en Top 14...