Le talonneur et capitaine de l’Union Bordeaux-Bègles, Maxime Lamothe, regrettait le manque d’efficacité de son équipe qui a pourtant eu les occasions pour revenir dans une rencontre que les Palois avaient bien débuté.

Avez-vous la sensation que l’UBB est complètement passée à côté de son sujet ce samedi ?

Pas totalement. Il va falloir regarder le match à froid mais je pense qu’il y a eu des bonnes choses mais nous avons péché dans l’efficacité alors que les Palois ont su marquer dès qu’ils venaient dans notre camp. Tout n’est pas à jeter mais c’est le deuxième match à domicile que l’on perd. On sait que l’on ne va pouvoir toujours réagir avec une victoire à l’extérieur la semaine suivante. Il va falloir que l’on travaille dur, que l’on travaille mieux, pour arriver à gagner de nouveau à Chaban.

Vous aviez l’habitude commencer très fort les rencontres à domicile, cela n’a pas été le cas aujourd’hui. Comment l’expliquez-vous ?

Effectivement, nous avions pris l’habitude de bien débuter les matchs depuis plusieurs semaines. C’était encore l’objectif mais nous étions dans le dur dès le début de la rencontre. Nous n’arrivions pas à sortir de notre camp. Nous étions acculés et les Palois ont plutôt bien joué. Ils ont fait un bon match. C’est vrai que nous subissons deux contres dévastateurs assez rapidement dans la partie. Ça nous a fait mal.

Bordeaux n'a pas confirmé son beau succès sur la pelouse de Toulon avec une défaite à domicile contre Pau. Accrocheurs et solides en défense, les Palois se relancent après quatre défaites de rang en championnat.



Est-ce une défaite qui fait mal mentalement ?

Nous n’aimons jamais perdre à la maison. Ça fait mal. C’est très dérangeant mais la saison est très longue et nous avons l’occasion d’aller grapiller des points un peu partout à chaque match. Il va falloir que l’on y parvienne. On sait que sur le match tout n’est pas parfait puisque nous avons fait des erreurs qui nous coûtent la victoire. C’est dommage car nous avions la sensation que ce match était à notre portée. Nous n’avons pas tout fait bien pour l’emporter. Après, la saison est longue et on ne va pas s’arrêter sur ce match. Il faut se projeter sur la suite même si cette défaite à domicile est dérangeante.

Comment-expliquez-vous que nous n’êtes pas parvenus à reprendre le fil du match ?

Je ne sais pas. Il va vraiment falloir analyser ce match mais nous sommes rentrés plusieurs fois dans leur en-but sans marquer. Nous avons aussi eu des occasions où nous pouvions marquer et nous avons fait tomber les ballons juste avant. Nous avons eu beaucoup d’occasions pour scorer mais nous ne l’avons pas fait. Nous avons été très peu efficaces et cela nous coûte le match.

Est-ce un peu de suffisance aussi car la Section paloise était dans une mauvaise passe ?

Pas du tout. Du moins, je ne pense pas. On prépare toujours les matchs du mieux possible et je ne pense que nous ayons pris les Palois de haut. Ils ont simplement réalisé une bonne entame. Nous avons plutôt bien joué au rugby mais il nous a manqué la finition. Il y a des matchs comme ça où rien ne fonctionne, où vous avez l’impression que vous pouvez jouer deux jours entiers sans marquer. C’est ce qui s’est passé ce soir. À nous de travailler pour trouver des solutions.

Un match de finition qui est symbolisé par la dernière action avec l’en-avant de Pablo Uberti...

Ce n’est pas simplement cette action là. C’est dommage car nous pouvions chercher le bonus défensif mais nous avons eu plusieurs occasions de scorer en première mi-temps mais aussi en fin de match. Nous tombons dans l’en-but sans marquer. Nous n’avons pas été efficaces.

Les nouvelles convocations en Bleu ont-elles perturbé la préparation de cette rencontre ?

Ça a été facile à gérer. Nous sommes ravis avec Marko Gazzotti d’avoir appris nos convocations. En aucun cas, ça nous a sorti du match ou perturbé. On sait que c’est une période internationale et que ça peut arriver. Ça arrive pour de nombreux clubs.