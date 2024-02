Trois-quarts centre le plus utilisé par Grégory Patat depuis le début de la saison, Guillaume Martocq (24 ans), plutôt réputé pour son profil de gros défenseur, cherche désormais à faire évoluer son jeu pour se montrer plus dangereux en attaque.

C’est avec une paire de centres composée de Federico Mori et Guillaume Martocq que l’Aviron bayonnais va attaquer la rencontre face à Clermont, ce soir (21h05). Rien de nouveau sous le soleil ? En quelque sorte, oui. Mori, depuis qu’il est arrivé au Pays basque après la préparation pour la Coupe du monde, s’est vite imposé comme titulaire en douze et cela fait maintenant plusieurs semaines que l’Italien de 23 ans verrouille le milieu de terrain sur les rencontres importantes au côté de Martocq.

L’enfant de Sauveterre, de son côté, n’a pas attendu le mois de novembre pour faire ses débuts avec le maillot ciel et blanc cette saison. Il a été titulaire lors des deux premières journées, puis a enchaîné les rencontres, et avec 12 matchs joués (9 titularisations, 684 minutes en Top 14), il est le centre le plus utilisé par Grégory Patat à ce jour. “Je suis très content de mon début de saison, explique l’intéressé. Il y a eu pas mal de blessures à mon poste, donc j’ai pu avoir beaucoup de temps de jeu. Le staff m’a fait confiance pour pallier ces blessures. Il a fallu être bon au bon moment.”

Du douze vers le treize

Martocq, titulaire en douze, a progressivement glissé sur le poste de treize avec l’arrivée de Mori. Une position qu’il avait déjà connue lors de son prêt à Carcassonne (2020-2022), mais à laquelle on avait peu l’habitude de le voir à Bayonne. “Federico fait de très bons matchs en douze, Sireli Maqala s’est blessé et il a donc fallu combler. J’ai fait une rencontre en treize à Lyon, ça s’est plutôt bien passé et depuis, j’enchaîne. C’est différent de douze, mais ce poste me plaît tout autant”, affirme Martocq.

Avec ce replacement, l’ancien international U20 développement touche plus de ballons sur les extérieurs, puisque la puissance de Mori est souvent utilisée comme “point d’ancrage”, avant que le jeu ne soit écarté. “Le rôle de Fede, continue Martocq, c’est de nous mettre dans l’avancée sur les premiers temps de jeu. Sur les ballons en treize, j’ai plus d’espace, c’est plus facile. De toute façon, je n’ai pas les qualités physiques pour être un douze qui casse des bouches. Ce n’est pas mon jeu.”

Toulouse, son meilleur match

Catalogué comme un joueur dur en défense, Martocq est progressivement en train de faire évoluer son jeu pour essayer d’être aussi dangereux en attaque. “La défense a toujours été mon point fort, confirme-t-il. Maintenant, en attaque, je tente de toucher de plus en plus de ballons et de prendre plus d’initiatives.” Début février, à Toulouse, le centre a rendu une copie propre en défense (8 plaquages réussis sur 9) et il a surtout fait un très bon match sur le plan offensif. Il a marqué un essai (40+5e) sur une action où il a bien exploité un décalage. Il a aussi réalisé deux franchissements et cassé quatre plaquages. “Ça fait du bien de prendre du plaisir autrement qu’en défense, en apportant offensivement à l’équipe, sourit le jeune homme. Il faut que je garde ça et que je continue ainsi.”

Aujourd’hui, le joueur de 24 ans tire profit de ce repositionnement en treize pour assouvir sa soif offensive. La confiance du staff lui permet d’enchaîner les matchs, il gagne en assurance, prend davantage de responsabilités sur le terrain et parle plus avec ses coéquipiers. “Il faut que je travaille cet axe, car c’est un peu contre ma nature. Vous savez, je suis quelqu’un d’assez introverti”, reconnaît-il. Discret au quotidien, il sait, en revanche, monter au créneau lorsqu’il faut stopper les gros porteurs de balle au milieu du terrain, chaque semaine sur les pelouses du Top 14 et ce week-end, il devrait de nouveau être servi, face à l’ASM de Pierre Fouyssac...