Depuis le début de la saison, Guillaume Martocq (1m83, 94kg) a foulé les pelouses de Pro D2 à quinze reprises dont quatorze fois en tant que titulaire. Du haut de ses 22 ans il apparaît donc comme un cadre au centre de l'équipe carcassonnaise, un poste qu'il connaît sur le bout des doigts : "depuis petit, dans toutes les catégories, j'ai toujours joué centre". Originaire du Béarn, Guillaume Martocq s'est tourné vers le rugby dès son plus jeune âge : "J'ai commencé le rugby à 6 ans à l'école de rugby de Sauveterre, pour moi c'était naturel, le rugby est ancré dans ma famille."

Cet ancrage familial va vite devenir une passion pour le Béarnais qui rejoint le centre de formation de l'Aviron bayonnais en 2015 : "J'ai intégré l'Aviron bayonnais en cadet et j'y ai vécu des moments mémorables, notamment en espoirs. Le groupe était super et j'en garde de très bons souvenirs et de très bons amis". Sur la côte basque, Guillaume Martocq va s'affirmer et gravir les échelons pour atteindre l'équipe fanion. Le centre va porter le maillot de Bayonne à deux reprises avec les pros en matchs officiels, une rencontre de Pro D2 contre Mont-de-Marsan lors de la saison 2018-2019 et un match de Challenge Cup face aux Scarlets en 2019-2020. Une expérience enrichissante pour Guillaume Martocq qui va tout de même partir pour aller chercher du temps de jeu : "À Bayonne il y avait peu de place pour un jeune joueur comme moi, avec le club nous avons donc décidé qu'un prêt pourrait être une bonne option."

Pro D2 - Guillaume Martocq (Carcassonne)Icon Sport

Intégration express au pied de la cité

Guillaume Martocq arrive en prêt à Carcassonne au début de la saison 2020-2021 et va vite apparaître comme un élément précieux du groupe de Christian Labit. Dès sa première saison il joue 25 matchs de Pro D2, une surprise pour l'un des joueurs les plus utilisés du groupe de l'USC : "Moi même je ne pensais pas jouer autant, mais dès mon arrivée j'ai senti que c'était un club dans lequel je pourrais m'épanouir. C'est un club familial, simple, plein d'humilité, c'est un club qui me correspond."

Bien souvent l'année de la confirmation est plus difficile mais pour le moment cet adage ne s'applique pas au centre des jaune et noir qui poursuit sur sa dynamique : "Cette année encore, je continue à m'épanouir, dans la lancée de la précédente. Le staff me fait confiance, le groupe est super et les résultats sont positifs, c'est une atmosphère idéale pour continuer à travailler." Après un début de saison en dent de scie, Carcassonne s'est peu à peu imposé comme un prétendant aux phases finales et Guillaume Martocq et ses coéquipiers ne comptent rien lâcher : "Aujourd'hui nous sommes cinquièmes, et nous allons nous battre pour conserver notre place dans le top 6."

Déjà auteur de trois essais cette saison, le joueur capable d'évoluer premier ou second centre avoue qu'il apporte peu d'importance à ses statistiques personnelles. "Je ne me prends pas la tête avec ça, ce n'est pas une préoccupation." Guillaume Martocq préfère se tourner vers des objectifs collectifs à commencer par le prochain match de son équipe vendredi face à l'US Bressane (19h30) : "à domicile contre Bourg-en-Bresse nous devons continuer d'engranger des points, mais ce ne sera pas chose aisée car c'est une belle équipe qui reste sur une très bonne dynamique, il faudra se méfier."

Prêté par l'Aviron bayonnais, Guillaume Martocq devrait regagner le pays basque la saison prochaine avec un objectif bien précis :"Mon prêt à Carcassonne prend fin à l'issue de la saison. Je vais retourner à Bayonne et essayer de m'y imposer. C'est un club que je regarde depuis tout petit, c'est un club qui me tient à cœur."

Par Jérémy Marty