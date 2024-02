C'est désormais acté, Grégory Alldritt a prolongé son contrat avec le Stade rochelais. Le numéro 8 de l'équipe de France, qui se remet actuellement de sa grosse plaie çà la jambe contractée face à l'Écosse, s'engage dans la durée avec le club qui l'a révélé au plus haut niveau.

Grégory Alldritt avec le maillot jaune et noir, ça ne risque pas de changer ! Comme cela était annoncé, en premier lieu par nos confrères de RMC Sport, le capitaine de l'équipe de France et du Stade rochelais s'est donc engagé sur la durée avec le club à la caravelle.

Selon nos informations, le troisième ligne a paraphé son nouveau contrat jusqu'en 2029 ce vendredi matin. Ce (très) long bail est un message fort envoyé à la concurrence de la part des dirigeants rochelais. Elle montre aussi qu'Alldritt représente le présent mais surtout le futur du club double champion d'Europe. Arrivé à l'intersaison 2017 en provenance d’Auch, le puissant troisième ligne s'est fait peu à peu sa place : d'abord capitaine des Espoirs, il gagne la confiance de ses entraîneurs et dispute 10 matchs lors de sa première saison. En mars 2018, il vit ses premières sélections en équipe de France et devient rapidement le numéro 8 titulaire et indiscutable des Bleus.

Alldritt obligé de sortir en deuxième période face à l'Écosse lors de la 2e journée du Tournoi des 6 Nations.

Après la Coupe du monde, le joueur avait décidé d'observer une pause avec la compétition. Deux mois après avoir mis le rugby légèrement entre parenthèses, Alldritt avait rechaussé les crampons pour affronter Toulouse avec La Rochelle le 30 décembre. Propulsé capitaine du XV de France en l'absence d'Antoine Dupont, le Gersois avait assumé la large défaite française face à l'Irlande, avant de remobiliser ses troupes pour le déplacement en Écosse. Solide sur la pelouse de Murrayfield, il avait malheureusement dû quitter ses coéquipiers en deuxième période, touché à la jambe gauche. En attendant que sa plaie au genou cicatrise parfaitement, Alldritt est forfait pour la troisième rencontre des Bleus face à l'Italie. Il en a profité pour signer sa prolongation de contrat avec La Rochelle, une nouvelle qui devrait ravir tous les supporters maritimes.