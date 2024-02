Pro D2 - Les Aixois ont remporté ce choc de la 20e journée de Pro D2 en battant Vannes sur le score de 16 à 13. Bien plus réalistes que les Bretons, les Provençaux remontent à la 2e place du championnat tandis que le RCV tombe au 3e rang avant de recevoir le nouveau leader Béziers jeudi prochain.

Les amoureux du rugby français et de la Pro D2 avaient les yeux rivés sur le stade Maurice-David en ce début de week-end ! Provence Rugby, 3e au coup d'envoi, recevait le RC Vannes, leader en manque de consistance depuis 3 mois. Les enjeux étaient donc majeurs dans ce duel qui comptera au moment de faire le bilan dans 10 journées.

Vannes, une histoire d'occasions manquées

7 à 3, c'était le score à la pause en faveur des Provençaux. Presque une hérésie tant les Bretons ont eu l'opportunité de marquer des essais. Oui, tout avait bien débuté avec le joli drop de Lafage dès la 9e minute mais dans la foulée, Finau ne faisait pas dans la finesse pour inscrire le premier essai de la soirée sur l'un des seules actions d'essai de Provence ce soir (7 à 3, 11e). Peu diminués par cette première banderille, les Morbihannais poursuivaient leur forcing et, par deux fois entraient dans l'en-but aixois. En vain... La défense d'un côté, la vidéo de l'autre ne validaient pas ces temps forts du RCV. Tant et si bien qu'au coup de sifflet, les Bretons se retrouvaient presque bredouilles face à une équipe provençale solide mais contrainte de défendre. Une situation d'autant plus frustrante pour le staff breton qui, à plusieurs reprises, avait demandé à ses joueurs de prendre les points au pied plutôt que la touche. Force est de constater que les décisions prises par les joueurs n'ont pas été payantes.

Gopperth irréprochable au pied

La seconde période sera différente de la première. Beaucoup moins offensifs, les Bretons ont peiné à conserver le rythme et ont commis quelques fautes qui ont permis à l'expérimenté Jimmy Gopperth (40 ans) de scorer par 3 fois au pied. Mais alors que l'on sentait les Vannetais sur la pente descendante, c'est à ce moment qu'ils ont décidé de faire sauter le verrou provençal grâce à une belle inspiration d'Arrate sur l'aile gauche qui servait ensuite Debaes pour l'essai de l'espoir (13 à 10, 65e). En bons gestionnaires, les Noirs ont tout de même fait preuve de solidité pour assurer leur maigre avance et finalement s'imposer 16 à 13. au terme d'une rencontre serrée.

Classement chamboulé

Plus tôt dans la soirée, c'est Béziers qui avait chipé la première place de Pro D2 à Vannes. Les Bitterois la conserveront encore une semaine avec cette victoire aixoise. Justement, les Provençaux remontent au 2e rang du classement tandis que les Bretons glissent à la 3e place. Dans ces conditions, le Vannes - Béziers de jeudi prochain vaudra de l'or ! De leur côté, les Noirs se déplaceront à Soyaux-Angoulême.