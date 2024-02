Pro D2 - Dans un duel entre équipes au même bilan et en chasse à la 6e place synonyme d'accès aux phases finales, on pouvait s'attendre à un match serré dans cette 20e journée en forme de début de la dernière ligne droite. Mais ces Aurillacois sont définitivement redoutables à Jean-Alric avec une victoire assez nette et sans trop de discussion (30 - 17) face à un Colomiers dominé dans tous les compartiments du jeu mais meilleur en seconde période. Grâce à cette 10e victoire de rang dans son antre, le SACA passe devant Colomiers et s'installe à la 6e place tenue par les Haut-Garonnais avant la rencontre.

Gagner à Aurillac aurait été un sacré exploit pour les Columérins, peu en réussite à l'extérieur face à des Auvergnats qui restaient sur 9 succès de rang à la maison. Et la logique a été respectée à Jean-Alric dans un match où Aurillac aura montré deux visages. Le premier visage du Stade Aurillacois, incisif et inspiré, aura été bien suffisant pour venir à bout de Colomiers et ainsi doubler au classement l'adversaire du soir. Colomiers a su réagir au retour des vestiaires face à des Cantalous qui ont nettement freiné leurs ardeurs une fois le trou réalisé. Si le bonus offensif a été perdu, c'est bien Aurillac qui réalise la belle opération en prenant la 6e place à Colomiers. Une 6e place qualificative pour la phase finale.

Une première période à sens unique

Le début de la rencontre et même les 40 premières minutes ont été limpides. Aurillac est fort à la maison, tout le contraire de Colomiers à l'extérieur. Une domination forte en possession et en occupation du terrain. Tout souriait d'entrée ou presque pour l'équipe de Romeo Gontineac emmené par un Antoine Aucagne de gala, de retour en tant que titulaire et dans tous les bons coups. Ce dernier prenait d'ailleurs le score dès la 8e minute d'une pénalité à droite pour parapher la première action véritable dans le camp haut-garonnais (3-0). Une poignée de minutes plus tard, le SACA plantait un premier essai de son demi de mêlée David Delarue sur un très bon mouvement des trois-quarts mené sur la gauche (12e, 10-0).



Dominés en conquête et notamment en mêlée et sur les ballons portés, les Columérins n'avaient que peu de munitions à négocier. Tout le contraire des Auvergnats qui voulaient concrétiser chaque venue dans les 22m adverses. Alors qu'ils avaient d'autres choix entre leurs mains, les Aurillacois plantaient ensuite un drop par Antoine Aucagne à 22m dans l'axe (25e, 13-0). Et alors que les joueurs de Colomiers étaient mieux dans le jeu (ou alors les Auvergnats plus relâchés) avec le 1/2 aux pénalités de Thomas Girard (36e, 13-3), Aurillac plantait dans le dos les espoirs des visiteurs avec un deuxième essai, d’Antoine Aucagne. Après une touche à 5m bien négociée, l'ouvreur venait en aide à ses avants dans le ballon porté et concluait (Mt, 20-3).



Une seconde période plus brouillonne et folle

La seconde période démarrait pourtant sur les bases de la première avec des Aurillacois dominateurs. Le 3e essai, synonyme alors de bonus offensif, intervenait très vite au retour des vestiaires. Après des échanges longs au pied, le SACA était d'abord proche de l'essai par Masterson mais c'est l'ailier sud-africain Coertzen qui finissait l'action d'une belle course intérieure sur un service au cordeau d'Aucagne sur les 22m de Colomiers (47e, 27-3). On ne donnait plus très cher des espoirs columérins dans cette rencontre face à un tel Aurillac. Oui mais voilà, ce Stade Aurillacois allait disparaître d'un coup.

Quatre minutes, c'est la durée de vie du bonus cantalou dans cette rencontre. Quatre minutes après le 3e essai d'Aurillac, un cadeau offrait le premier essai à Colomiers sur une touche difficile à négocier pour Loughnane sur ses 5m qui trouvait un deuxième ligne, Jean Thomas, mais de l'équipe adverse pour l'essai rapide et facile (51, 27-10). Si Aucagne rassurait les siens d'une nouvelle pénalité à l'heure de jeu pour marquer 25 des 30 points d'Aurillac (59e, 30-10), c'est bien Colomiers qui profitait encore des approximations adverses en fin de match pour scorer un second essai, à la suite d'une touche à 5m de l'en-but, par Andrew Ready. Un essai qui ne changeait rien mais laissait une mauvaise dernière impression à la victoire du Stade Aurillacois.



La bonne opération est là pour Aurillac mais le sentiment que les choses auraient pu encore mieux se passer aussi. Aurillac double Colomiers au classement et c'est le principal enseignement de cette rencontre.