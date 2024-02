Après avoir menacé leur président de grève si le manager Aubin Hueber n’était pas retiré du sportif dans les plus brefs délais, les joueurs isérois ont assumé leurs revendications en s’imposant avec autorité face à Brive (40-29), mettant fin à une série de trois défaites.

Depuis le début de la saison, la trajectoire du FCG ressemble à des montagnes russes, le secteur sportif semblant le seul à tenir la route lorsque les soucis administratifs s’accumulaient. Et alors que le club commençait précisément envoyer à des signes encourageants au niveau de son travail en coulisses (augmentation de capital de deux millions d’euros liée à l’arrivée de Hassen Rachedi au sein du Directoire, récupération de quatre points devant la commission d’appel de la FFR, prolongation de Nicolas Nadau jusqu’en 2026), celui-ci a eu la mauvaise idée de se payer une crise sportive.

Laquelle couvait pour tout dire depuis de longs mois et a fini par exploser après la série de trois défaites récemment subie par le club. En effet, au retour de la large défaite concédée voilà une semaine à Mont-de-Marsan, les joueurs se sont réunis pour évoquer leur situation. Motif de leur courroux, le management d’Aubin Hueber, avec lequel le noyau dur de l’équipe ne se retrouve pas en phase…

Hueber a "pris de la hauteur"

Ainsi, au bout d’un vote, les joueurs alpins ont missionné leur capitaine Steeve Blanc-Mappaz pour aller à la rencontre du président Patrick Goffi, et lui expliquer leurs revendications. Lesquelles se sont avérées limpides. S’ils demeuraient enclins à s’entraîner pour préparer le plus correctement possible la réception de Brive ce jeudi, les joueurs isérois ont clairement menacé de ne plus se rendre à l’entraînement à partir du lendemain de la rencontre, en cas de statu quo au niveau de leur encadrement… Ce qui ne sera pas le cas. En effet, ainsi que le président Patrick Goffi nous l’a confié avant le match, Aubin Hueber va "prendre de la hauteur" (au sens propre comme au figuré, celui-ci ayant assisté au match en corbeille présidentielle) jusqu’à la fin de la saison.

Aubin Hueber se chargera davantage du recrutement. Icon Sport

"C’est vrai qu’il y a des tensions entre Aubin et une partie des joueurs, admettait le président. J’ai demandé à Patrick Pezery et Nicolas Nadau de s’investir de manière plus importante au niveau sportif tandis qu’Aubin me rejoindra pour travailler dans la structuration du club. Il aura un rôle de directeur sportif et aura toute le temps de se consacrer au recrutement". Une période cruciale, puisque le club espère annoncer pas moins de neuf recrues d’ici la fin du mois de février.

Blanc-Mappaz a confirmé son départ

En revanche, il faudra aussi prévoir une quinzaine de départs, dont celui du capitaine Steeve Blanc-Mappaz qui, mécontent de l’offre de prolongation qui lui a été faite, a décidé de la refuser."Je comprends les problématiques du club mais, au vu de mon investissement ces dernières saisons, j’espérais un peu plus de reconnaissance" confiait ce dernier après la victoire de Brive. Un match au cours duquel les joueurs isérois ont au moins eu le mérite d’assumer leurs responsabilités, en l’emportant avec autorité (40-29)."La semaine a été compliquée, soufflait l’homme du match Romain Trouilloud. Quand on demande des choses, il faut les assumer derrière. Je pense qu’on a répondu comme des hommes ce soir. [...] On était à trois défaites dont une inadmissible (à domicile contre Dax, NDLR), il fallait enchaîner et passer sur autre chose". Il serait enfin temps, oui...