À partir de ce jeudi, la 20e journée de Pro D2 se joue sur les pelouses françaises. Alors que nous entrons dans le dernier tiers de la saison, plusieurs duels sont déjà décisifs alors que le choc de la journée opposera Provence Rugby à Vannes. Voici nos pronostics.

Grenoble - Brive

Ce sont deux équipes en manque de forme qui s'affrontent au stade des Alpes ce jeudi soir. Capables de tout, Grenoble et Brive croisent le fer dans un duel extrêmement important. Pour Grenoble, une défaite serait synonyme de la fin de l'espoir pour la phase finale et du début de la lutte pour un maintien encore loin d'être acquit. Pour Brive, un revers en Isère marquerait un énième coup d'arrêt, et une occasion manquée de réintégrer le top 6. Le CAB a choisi d'aligner une équipe très compétitive, avec énormément un énorme pack (avec un banc en 7-1). Nous misons sur une victoire des visiteurs.

Notre pronostic : victoire de Brive, bonus défensif pour Grenoble.

Béziers - Mont-de-Marsan

L'ASBH continue d'impressionner. Après un coup d'arrêt avec ce revers à domicile face à Provence Rugby il y a trois semaines, Béziers a repris sa marche en avant en se montrant impressionnant. C'est sur la pelouse de Montauban la semaine dernière que les hommes de Pierre Caillet ont fait le bon coup. Deuxièmes à un point du leader vannetais, les Biterrois pourraient n'avoir besoin que d'une victoire pour prendre la tête, surtout que leurs deux concurrents directs s'affrontent ce vendredi soir. En face, malgré sa belle victoire contre Grenoble la semaine dernière et trois succès à l'extérieur cette saison, Mont-de-Marsan pourrait aussi subir la loi héraultaise.

Notre pronostic : victoire de Béziers.

Biarritz - Rouen

Accrocheur à Soyaux-Angoulême, Biarritz n'a pas su garder le score pour s'imposer et enfin se donner de l'air au classement. Résultat : avec une deuxième défaite de suite, le BO est retombé dans ses travers au pire des moments. Avant-dernière équipe du championnat à domicile, la formation basque reçoit une équipe de Rouen encore plus mal en point dans un duel de mauvais élèves. L'occasion est belle pour relever la tête pour les Rouge et Blanc puisque les Normands n'ont jamais gagné à l'extérieur cette saison. Ils pourraient voir le maintien s'éloigner définitivement à Aguiléra.

Notre pronostic : victoire de Biarritz.

Aurillac - Colomiers

Ce n'est pas une surprise de retrouver Aurillac parmi les équipes les plus en forme de la saison à domicile. Habitués à imposer leur jeu à Jean-Alric, les Cantalous reçoivent ce vendredi une équipe Colomiers capable de tout. Pourtant accrocheurs à plusieurs reprises, les Hauts-Garonnais ne comptent qu'une victoire à l'extérieur cette saison. Difficile dès lors de les voir s'imposer sur la pelouse d'un Aurillac qui se veut ambitieux. En cas de victoire, les hommes de Roméo Gontineac dépasseraient leurs adversaires du jour au classement et pourraient rêver de top 6.

Notre pronostic : victoire d'Aurillac.

Dax - Soyaux-Angoulême

Et si Dax continuait d'impressionner et s'écartait d'une bien franche manière de la zone rouge ? Dixièmes au coup d'envoi de cette 20e journée, les Dacquois ont un beau coup à jouer en recevant Soyaux-Angoulême ce vendredi. Le promu reste sur cinq succès consécutifs à domicile et se sait en mission dès que le match se joue dans les Landes. Après sa victoire face à Biarritz la semaine dernière, le SAXV arrive décomplexé défier les Rouge et Blanc, même si l'enjeu reste très fort : Biarritz reçoit Rouen et ne se trouve que trois points derrière Soyaux-Angoulême. La rencontre pourrait être accrochée.

Notre pronostic : victoire de Dax, bonus défensif pour le SAXV.

Nevers - Agen

Pour Nevers, il est temps d'être ambitieux. Après deux succès de suite, les hommes de Xavier Péméja reviennent sur les talons de Provence Rugby et s'émancipent surtout d'un groupe de poursuivants, à la lutte pour l'entrée au top 6. Face à Agen au Pré-Fleuri, l'occasion est parfaite, surtout que Provence Rugby et Vannes se rencontrent ce week-end. Mais attention, Agen a peut-être enfin trouvé son rythme après une victoire probante face à Provence Rugby la semaine dernière. De quoi offrir un beau match ?

Notre pronostic : victoire de Nevers avec le bonus offensif.

Valence-Romans - Montauban

Mauvais élève à l'extérieur (0 succès cette saison), le VRDR se rattrape avec une belle tenue à domicile. Ça tombe bien, c'est dans le Drôme que le promu reçoit Montauban ce vendredi. L'ambition est claire pour les locaux : rejoindre, voire dépasser au classement leurs visiteurs du jour et s'éloigner de la zone rouge. En face, l'USM est en pleine névrose et sort d'une défaite à la maison contre Béziers. La confiance risque de jouer un grand rôle sur cette rencontre.

Notre pronostic : victoire de Valence-Romans.

Provence Rugby - Vannes

C'est incontestablement le choc de cette 20e journée. Le leader vannetais reçoit Provence Rugby, qui talonne l'équipe bretonne depuis de nombreuses semaines. En cas de victoire, les Provençaux passeraient devant leurs adversaires du soir et prendraient une option dans la lutte à trois qui semble se dessiner pour l'accès direct aux demi-finales de Pro D2. Les deux formations alignent une équipe très solide pour cette rencontre de tout le monde attend. Tellement proches... qu'elles pourraient se neutraliser.

Notre pronostic : match nul.