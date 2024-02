Ce 27 février se dérouleront les Oscars Midi Olympique à Béziers. Une belle fête se prépare dans la cité biterroise avec, notamment, tous les anciens champions de France conviés !

Dix ans ! Dix ans que les Oscars Midi Olympique ne s'étaient pas rendus à Béziers. Mais avec la belle saison des Biterrois, actuellement deuxième de Pro D2, l'occasion était trop belle pour la manquer ! Le rendez-vous est donc pris le 27 février prochain (inscription via le club de Béziers). Cela sera dans la salle Zinga Zanga, le long du Canal du Midi. Plus de 1 000 personnes seront conviées à participer à cette belle fête. Des acteurs de la scène politique et économique biterroise seront présents, tout comme les partenaires de l'ASBH. Des invités de marque seront présents à l'image d'anciens joueurs du club héraultais, réunis autour de Jean-Michel Bagnaud, président des anciens de Béziers. Tous les joueurs ayant participé à la conquête des onze Boucliers de Brennus remportés par les Rouge et Bleu sont conviés à ce bel évènement.

Ancely, Lorre et les Portugais récompensés

Les co-présidents de Béziers, Jean-Michel Vidal et Michaël Guedj, seront les hôtes d'une soirée qui s'annonce déja mémorable et qui récompensera des joueurs de l'effectif actuel. Formé à Béziers avant de partir à Bayonne, Massy puis Grenbole, Clément Ancely est revenu dans son club formateur l'été dernier. Nommé capitaine, son activité sur le terrain l'a vite rendu indispensable ! Il sera récompensé par un Oscar Midi Olympique.

Gabin Lorre auteur d'un doublé contre Montauban recevra l'Oscar Espoir Midi Olympique. Midi Olympique - Stéphanie Biscaye

Formé à l'ASBH lui aussi, l'arrière ou ailier Gabin Lorre, encore auteur d'un doublé à Montauban, lors de la dernière journée de Pro D2, n'en finit plus de progresser match après match ! C'est donc en toute logique qu'il recevra l'Oscar Espoir Midi Olympique ! Enfin, les trois joueurs de l'effectif qui ont porté haut les couleurs du Portugal lors de la Coupe du monde 2023, seront mis à l'honneur. Très performants avec le club biterrois cette saison, Raffaele Costa Storti, Samuel Marques et l'inoxydable Francisco Fernandes seront récompensés au cours de cette belle soirée !