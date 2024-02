À Murrayfield, Gregory Alldritt et ses coéquipiers ont dû laisser les Ecossais jouer en bleu. On vous explique ici pourquoi.

Historiquement, le XV de France est vêtu de bleu lorsqu’il se rend à Murrayfield, pour le Tournoi des 6 Nations. Du temps du rugby de papa, on considérait en effet que de vrais gentlemen se devaient de laisser à leurs visiteurs le soin de choisir leurs couleurs, et donc de conserver les leurs, dans le cas où les maillots des adversaires du jour seraient trop ressemblants.

Que se passera-t-il face à l’Italie ?

Le rugby amateur a rendu l’âme, ses traditions avec. « Depuis cette année, nous conte un membre influent de la FFR, c’est le pays hôte qui choisit la couleur de son maillot ». Et l’Ecosse n’ayant samedi après-midi pas souhaité abandonner son bleu marine historique au XV de France, Gregory Alldritt et ses coéquipiers durent se résoudre à disputer la rencontre vêtus de blanc. Que décideront-ils d’ailleurs, à Lille et face à l’Italie ? Conserveront-ils le bleu roi de la sélection tricolore ou laisseront-ils aux azzurri le soin de jouer avec leur couleur fétiche ? Réponse dans quinze jours…