La saison n’est pas encore terminée mais le SUA a un énorme chantier à gérer : son effectif pour la saison prochaine. Et le club s’active sérieusement ces dernières semaines pour construire une équipe capable de rejouer le haut de tableau de Pro D2.

Nous vous l’annoncions il y a quelques semaines, c’est désormais une certitude : le deuxième ligne de Béziers, John Madigan, rejoindra bien le SU Agen pour les deux prochaines saisons (plus une en option). Un premier gros coup pour le club qui avait fait l’Irlandais une cible prioritaire.

Mais les dirigeants agenais avancent également sur d’autres dossiers. Notamment au centre où Théo Belan et Harry Sloan ne devraient pas être renouvelés dans le Lot-et-Garonne. Pour les remplacer, les Agenais se sont mis en contact avec Taylor Gontineac, même si le centre roumain est aussi suivi par d’autres clubs de Pro D2. Eliott Roudil, trois-quart centre palois (27 ans) est également dans le viseur, lui qui peut aussi bien évoluer au centre qu’à l’aile.

Autre dossier sur lequel planche la cellule recrutement : le poste de demi de mêlée. Il est désormais certain que Sonatane Takulua quittera Agen à la fin de la saison. Pour le remplacer, deux noms reviennent avec insistance selon nos informations : Kieran Hardy et Jack Maunder. Le premier est un international gallois auteur de quasiment 100 matchs avec les Scarlets. Le second évoluait à Exeter et désormais en Australie, aux Melbourne Rebels. Une offre a été formulée à ce dernier.

Railevu a refusé son offre de prolongation

Dans le sens inverse, le SU Agen devrait perdre beaucoup de joueurs. En plus de Sonatane Takulua, Ben Volavola ne sera pas conservé. Il faut dire que le Fidjien ne répond pas aux attentes depuis son arrivée chez les Bleu & Blanc. Pour le remplacer, le SUA s’est mis à la recherche d’un joueur expérimenté. Il s’est penché sur le dossier Zack Holmes, finalement beaucoup trop cher.

Autre départ, celui-ci plus surprenant : celui de Tévita Railevu. Le Fidjien avait été l’un des premiers à se voir proposer une offre de prolongation. Mais il avait décidé de la décliner. Le Sporting a donc décidé de ne pas surenchérir et de laisser partir l’ailier. Pour l’heure, un ou deux clubs se sont intéressés au profil de l’ancien rochelais, mais rien de bien concret.

Enfin, ce n’est pas un secret, les dirigeants suavistes ont pour objectif de réduire drastiquement la masse salariale. C’est pourquoi il n’est pas inenvisageable que des joueurs encore sous contrat la saison prochaine, soient invités à chercher un autre club, s’ils le souhaitent. Selon nos informations, cela serait le cas pour, au moins, deux joueurs de l’effectif.

Il est en tout cas entériné que le visage du Sporting Union Agenais sera complètement différent la saison prochaine. Reste à savoir si ce groupe sera dirigé par un nouveau manager, ou par le staff déjà en place, qui semble avoir les faveurs des leaders à l’heure actuelle.