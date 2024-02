En clôture de la 14e journée de Top 14, Bordeaux-Bègles a fait le match parfait à Mayol face à Toulon (32-37). Face à la presse, Jean-Baptiste Poux a loué l'état d'esprit de son groupe à la suite du revers à Chaban-Delmas face à Paris (26-30).

Quel est ton sentiment à la suite de ce succès ?

Cette victoire fait du bien. La semaine dernière a été une grande déception. On a perdu à Chaban, dans une physionomie difficile. On a eu une belle réaction. On gagne grâce à la philosophie de l’UBB. Tout n’est pas parfait, mais on met du volume. On veut se faire des passes après le contact. On a convergé autour du ballon. Ça a réussi, car c’est notre volonté depuis le début de saison. On a voulu garder le ballon et multiplier les temps de jeu. Même s’il y a des absents, on a cette idée en tête. On veut gagner par l'attaque.

Pour la première fois, l'UBB a gagné à Mayol...

C’est super, juste avant les vacances. On a eu un déplacement difficile, on ne s’est pas trouvé d’excuses. Même si dans l’organisation, tout n’est pas parfait, on se resserre. On doit être surtout bon pendant le match. Le groupe s’est resserré à la suite du déplacement. Les joueurs ont su se mobiliser pour cette rencontre. Ce ne sont jamais des rencontres simples juste avant les vacances. On voulait voir l’état du groupe, et sa motivation. Tout le monde adhère au projet et à la préparation. On n’a rien lâché. C’est la satisfaction de ce déplacement. Le contexte n’était pas simple à la suite de la défaite. On a eu des absents, à Toulon. On n’avait jamais gagné. On aurait pu se chercher des excuses, mais on a une force dans ce groupe. Nous avons des joueurs responsables. Ils l’ont montré. C’est la victoire de l’implication et du sérieux. Ils n’ont rien lâché. C’est important après un revers à domicile. On a eu du mal à l’encaisser, mais le groupe a su se reprendre.

Pourtant, vous avez longtemps derrière au score avant l'essai libérateur de Depoortère...

On a fait beaucoup d’erreurs. On n’a pas été bons sur les sorties de camp. Toulon a été solide en conquête. On n’a pas fait le match parfait. Mais dès qu’il y a un ballon qui traîne, on sait l’exploiter. On a en plus des jeunes de qualité. Ils ont de la chance d’intégrer l’équipe professionnelle. Zac (Affane) a fait son premier match en professionnel, ce n’est pas simple et évident à ce poste. Il a montré son potentiel. Il y a la victoire. Tout est positif. Les jeunes apportent un superbe état d’esprit.

Vous avez sorti Tameifuna avant de le faire revenir en fin de partie. Quelle a été la stratégie derrière cette rotation ?

On savait qu’on avait une opposition solide. C’est un des plus beaux paquets du championnat. On avait élaboré une stratégie pour faire entrer Zac sur les bonnes dispositions. On ne voulait pas cramer Ben. On a été intelligents sur le coaching. Si on était dans la partie, on savait que ça allait se jouer sur les vingt dernières minutes.

Quelles ont été les failles de Toulon ?

On savait qu’ils allaient s’appuyer sur les avants. On voulait faire du jeu frontal. On savait qu’il y aurait des occasions pour marquer grâce à des ballons qui traînent. On a su bien exploiter ces ballons. C’est ça qui nous a donné le succès. C’est vraiment la satisfaction de la soirée. En attaque, on a mal joué sur les attaques, mais on s’appuie sur le volume et sur le fait de tenir le ballon. Aucun joueur n’a douté, on a conservé notre plan fixé par le staff. Tout le monde y a cru tout le monde.

Ce bloc interminable se termine avec le sourire...

On n’a jamais eu quelque chose d’aussi rude. En plus, il y a la période de doublons. C’est un enchaînement difficile de Top 14. C’est une année et une saison à part. Il faut bien planifier les semaines. On a su bien le gérer