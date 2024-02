L'USM continue de renforcer son effectif pour la fin de la saison. Ce vendredi le club a officialisé l'arrivée de Lui Naeata. Le troisième ligne débarque en provenance du Japon pour pallier la blessure de Tomas Lezana.

L'infirmerie montalbanaise s'est bien rempli ces derniers temps alors Pierre-Philippe Lafond a dû trouver des solutions pour terminer au mieux cette saison. Au poste de troisième ligne l'USM est fortement fragilisé avec la blessure de son capitaine Tyrone Viiga (luxation du coude avec fracture face à Grenoble), celle de Frederic Quercy (touché au genou face à Brive) mais aussi celle de Tomas Lezana blessé au genou en début de saison et récemment opéré. L'arrivée d'un joker médical à ce poste était donc attendue.

Lui Naeata a débarqué à Montauban en début de semaine et devrait pouvoir porter le maillot de l'USM d'ici peu. Le troisième ligne de 29 ans débarque du Japon où il évoluait sous les couleurs du Toyota Industries Shuttles (Top League). Le natif des Tonga connaîtra donc sa première expérience en France, lui qui a connu trois clubs au Japon dont le Kobelco Steelers avec lequel il remportait la Japan League One. Lui Naeata compte trois sélections avec les Tonga U18 et aurait également pu connaître une sélection sous le maillot japonais. Celui qui a la double nationalité avait été appelé avec les Nippons en tant que partenaire d'entraînement.

Le troisième ligne rejoindra ses nouveaux coéquipiers dès ce dimanche pour assimiler au plus vite le plan de jeu montalbanais et pouvoir postuler dans les semaines qui arrivent.