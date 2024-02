Théo Attissogbe a prolongé son contrat avec la Section paloise jusqu'en 2027. Le jeune arrière est l'une des grandes promesses du club béarnais pour les années à venir.

Théo Attissogbe sera Palois jusqu'en 2027. Le club béarnais a annoncé ce jeudi la prolongation de son jeune arrière pour deux saisons supplémentaires, lui qui était lié à la Section jusqu'en 2025. Champion du monde avec les Bleuets l'été dernier, Attissogbe a enchaîné onze titularisations en treize rencontres sous le maillot de Pau cette saison. Sébastien Piqueronies, manager de la Section, s'est logiquement réjoui de la prolongation de son ailier-arrière.

Engagé jusqu'en 2025, notre jeune ailier-arrière s'inscrit dans la durée en Béarn en prolongeant jusqu'en 2027 ! Un engagement sur le long terme et de belles promesses pour l'avenir \ud83d\udc49 https://t.co/zlw0RSzXuw#HonhaSection pic.twitter.com/gGSB2UVVcJ — SectionPaloise (@SectionPaloise) February 1, 2024

"Prolonger et inscrire dans la durée notre talentueuse jeunesse fait partie des axes forts de notre projet. Nous avons cru en Théo en l’accompagnant et nous ne sommes qu’au début de son ascension. Évoluer aux côtés de joueurs expérimentés comme Jack Maddocks ou Clément Laporte est un accélérateur fort de son développement. Je suis très heureux que nous puissions gravir les prochaines étapes de notre projet avec un joueur ambitieux et déterminé comme Théo".