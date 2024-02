La Nouvelle-Zélande a annoncé son agenda pour l'année 2024 à venir. Les All Blacks débuteront chez eux face aux Anglais, enchaîneront par le Rugby Championship et termineront par une tournée nord européenne où ils retrouveront les Bleus le 16 novembre.

La nation la plus célèbre du rugby vient d'annoncer son calendrier pour l'année 2024, et il s'annonce alléchant. Les All Blacks, sortis déçus du dernier Mondial en France après la défaite en finale face à l'Afrique du Sud (12-11), ont dévoilé la programmation de leurs 14 matchs. Les hommes du nouveau sélectionneur Scott Robertson ont découpé ce programme en 4 "blocs" avec notamment en fin d'année une tournée dans le nord de l'Europe et un match face à la France.

Mais avant cela, ils lanceront leur saison dès le mois de juillet, sur leurs terres en Nouvelle-Zélande. Les coéquipiers d'Ardie Savea retrouveront l'Angleterre de Steve Borthwick les 6 et 13 juillet prochain. Le premier choc "amical" face au XV de la Rose aura lieu au Forsyth Barr de Dunedin -seul match sur l'île du Sud- et le second dans le mythique Eden Park d'Auckland. Dans la foulée de cette double confrontation, les All Blacks "accueilleront" les Fidji à San Diego (États-Unis) le 20 juillet.

Angleterre - Nouvelle-Zélande à Twickenham

Au mois d'août et de septembre, la nation à la fougère se lancera dans son annuel Rugby Championship. Dans une compétition qu'elle domine et remporte depuis quatre saisons consécutives désormais, elle commencera par la réception de l'Argentine les 10 (Wellington) et 17 (Auckland) août prochain. Une mise en bouche avant de se rendre en Afrique du Sud pour deux chocs immenses entre les deux finalistes de la dernière Coupe du monde. Les deux matchs auront lieu à Johannesbourg (31 août) et au Cap (7 septembre). De la pointe de l'Afrique, direction l'Australie et Sydney (21 septembre) pour l'avant-dernière rencontre de la compétition avant de rentrer la clôturer face à ces mêmes Wallabies, chez eux à Wellington, le 28 septembre.

Avant de se rendre en Europe du nord à l'automne, les triples champions du monde feront escale à Yokohama pour se frotter au Japon (26 octobre). Une étape donc avant de se rendre sur le Vieux continent pour y jouer quatre rencontres. Ils y retrouveront d'abord les Anglais à Twickenham cette fois le 2 novembre. Ensuite, ce sera au tour des Bleus de Fabien Galthié d'accueillir leurs meilleurs ennemis le 9 novembre pour une confrontation qui n'a pas encore déterminé son lieu. Les Irlandais (16 novembre) puis les Italiens (23) achèveront l'année civile des joueurs du Pacifique.