Le groupe Altrad restera le sponsor principal du XV de France pour les deux prochaines années à venir. Comme ces dernières années, le logo sera exposé sur la face avant du maillot.

Le groupe Altrad est devenu le sponsor principal du XV de France en 2018. Depuis le logo de l'entreprise de Mohed Altrad n'a jamais quitté le maillot des Bleus. Dans un communiqué le groupe Altrad et la FFR annoncent la signature d'un nouveau contrat pour une durée de deux ans et demi "se laissant la possibilité de le proroger".

Relancer le rugby par la base

"Mon groupe a toujours souhaité́ soutenir le Rugby Français notamment en raison des fortes valeurs communes. La FFR et les ééquipes de France font rêver un public féminin et masculin qui ne cesse de grandir en France comme à l’étranger", explique Mohed Altrad, président du groupe Altrad. De son côté, le président de la Fédération assure : "En France, le soutien du groupe Altrad doit nous aider à relancer le rugby par la base jusque dans le plus petit village de France et à avancer sur la transformation de la FFR en fédération à mission en assumant en plus du rôle sportif, un rôle éducatif et citoyen".

Le bail courait jusqu'en janvier 2024. Désormais le logo du groupe Altrad devrait donc figurer sur les maillots des équipes nationales de rugby français jusqu'en 2026. Pour rappel, deux autres partenaires historiques de la FFR devraient bientôt apparaître. La Société Générale sur le dos du maillot et le constructeur automobile Renault sur le short.