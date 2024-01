Veikoso Poloniati portera les couleurs de l'Aviron bayonnais la saison prochaine. Le deuxième ligne tongien (28 ans, 2m03, 130 kg) quittera donc le Racing 92 à l'issue de la saison pour rejoindre le Pays basque où il a signé un contrat de deux saisons.

Comme annoncé dans ces colonnes il y a quelques semaines, Veikoso Poloniati rejoindra bien l'Aviron bayonnais la saison prochaine. À la recherche d'un deuxième ligne pour renforcer son pack la saison prochaine, le club basque devrait pourra compter sur le Tongien pour les deux prochains exercices.

Arrivé en France à l’automne 2022 Poloniati avait joué huit matchs sous les couleurs du Racing 92 dont les phases finales. Il était titulaire pour disputer le barrage ainsi que la demi-finale lors de la saison 2022-2023. Sous les ordres de Stuart Lancaster le deuxième ligne accumule sept feuilles de match mais seulement deux en tant que titulaire.

Après avoir connu le Super Rugby et le NPC, Veikoso Poloniati connaîtra donc un deuxième club en France. Avec les départs de Thomas Ceyte et Manuel Leindekar, Grégory Patat et son staff pourront compter sur l'expérience du tongien. Pour rappel, Ceyte rejoindra l'ASM la saison prochaine alors que Leindekar fera son retour à Oyonnax.

Veikoso Poloniati débarquera en terre basque à l'intersaison tout comme Alexander Moon, deuxième ligne en provenance de Northampton.