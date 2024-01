L'Aviron bayonnais a officialisé l'arrivée du deuxième ligne de Northampton Alexander Moon. L'Anglais de 27 ans s'est engagé pour les deux prochaines saisons.

Comme nous vous l'avions annoncé, Alex Moon sera bien un joueur de l'Aviron bayonnais la saison prochaine. Le club l'a officialisé dans la soirée de vendredi avec une formule plutôt habile et un jeu de mot qui ne laisse place à aucun doute : "Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles". (Moon signifie lune en anglais).

A 27 ans, le deuxième ligne de Northampton va découvrir la France et le Pays basque. Il réalise en 2023-2024 une saison très convaincante avec son club, actuel leader de Premiership et qualifié pour les huitièmes de finale de Champions Cup (face au Munster). Une nouvelle tour de contrôle pour l'Aviron (2,03m et 128 kg) qui poursuit son recrutement très ambitieux après Bordelai, Poloniati, Chouzenoux, et surtout Joris Segonds et Mateo Carreras. Les Basques veulent poursuivre leur ascension après avoir échoué de peu pour la qualification en barrage de Top 14 la saison dernière et pour les huitièmes de finale de Champions Cup cette saison. L'équipe dirigée par Grégory Patat est actuellement à la dixième place du championnat à sept points de la sixième place qualificative. Les Bayonnais reçoivent Oyonnax ce samedi pour tenter de recoller au haut du tableau, en attendant Moon pour changer de dimension...