La Coupe du monde de rugby 2023 a été un succès pour le monde de l'ovalie. Jamais une compétition de rugby n'avait attiré autant de téléspectateurs à travers le globe.

La tendance se confirme, alors que les audiences télévisuelles mondiales sont plutôt à la baisse, le rugby attire, lui, de plus en plus de monde devant les écrans. 1,33 milliard d'heures de visionnage pendant la Coupe du monde en France. Soit 30% de plus que l'édition en Angleterre (2015) et 19% de plus que celle au Japon (2019) et évidemment un record pour une compétition de rugby.

Des nouveaux pays

Les Français ont regardé 481 millions d'heures de cette Coupe du monde, plus que quiconque. Mais si les nations historiques contribuent fortement à ces bons chiffres, des nouveaux pays comme l'Allemagne ou les États-Unis semblent eux aussi s'intéresser au ballon ovale. Les Japonais qui avaient accueilli le Mondial en 2019, ont regardé 175,9 millions d'heures de cette Coupe du monde remportée par l'Afrique du Sud et se classent troisième. Une évolution de plus de 221% par rapport à la Coupe du monde 2015 en Angleterre.