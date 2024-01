À Marcoussis, la séance du jour n’a fait que confirmer ce qui était pressenti depuis quelque temps : c’est Yoram Moefana qui devrait débuter sur l’aile gauche du XV de France face à l’Irlande quand Paul Gabrillagues, le capitaine du Stade français, sera titularisé dans la cage aux côtés du Montpelliérain Paul Willemse.

Ce mardi après-midi et à la veille de l’annonce de la composition d’équipe qui affrontera l’Irlande au stade Vélodrome vendredi soir, les trente-quatre joueurs appelés par le sélectionneur national Fabien Galthié pour préparer le premier match du Tournoi des 6 Nations face aux Diables Verts se sont une nouvelle fois entraînés sur le terrain d’honneur de Marcoussis.

Posolo Tuilagi a fait un bond dans la hiérarchie à la faveur d’un entraînement avec le XV de France. Arrivé comme visiteur du jeudi, il a ainsi gagné une place dans le groupe des 34 de Fabien Galthié. Le sélectionneur a-t-il déjà trouvé son nouvel ovni ?https://t.co/eg1okORVlv — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 30, 2024

Comme cela avait été le cas lors de la séance de la veille, c’est Yoram Moefana qui occupait au CNR le poste d’ailier gauche. Sauf cataclysme, l’attaquant de l’Union Bordeaux-Bègles, auteur d’une Coupe du monde mitigée mais très en vue depuis son retour en club, devrait donc être titularisé à Marseille, son coéquipier à l’UBB Louis Bielle-Biarrey démarrant sur le banc de touche.

Gabrillagues, au nom du combat

La titularisation de Yoram Moefana mise à part, peu de surprises sont donc attendues dans le 15 de départ des Bleus, renconduit aux deux tiers par rapport au dernier quart-de-finale de Coupe du monde. Le capitaine du Stade français Paul Gabrillagues, qui s’entraîne en deuxième-ligne depuis dix jours, doublera bel et bien Cameron Woki au nom de la dimension de combat, le Racingman étant pour l’instant prévu sur le banc de touche.

De ce que l’on a pu apercevoir lors des deux séances de ce début de semaine, le staff tricolore se dirigerait enfin vers un banc de touche à six avants et deux trois-quarts (Nolann Le Garrec et Louis Bielle-Biarrey). Thomas Ramos, lui, devrait garder la responsabilité des tirs aux buts.

La composition probable face à l'Irlande : 15. Ramos; 14. Penaud, 13. Danty, 12. Fickou, 11. Moefana; 10. Jalibert, 9. Lucu; 7. Ollivon, 8. Alldritt (cap.), 6. Cros; 5. Willemse, 4. Gabrillagues; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille

Remplaçants : 16. Marchand, 17. Wardi, 18. Aldegheri, 19. R. Taofifenua, 20. Boudehent, 21. Woki, 22. Le Garrec, 23. Bielle-Biarrey.