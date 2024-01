Avec trois joueurs, Montpellier, qui est venu à bout de Pau, est le club le plus présent dans cette équipe. Le Stade français, Clermont et Toulouse, qui ont chacun réalisé un exploit à l'extérieur, sont représentés par deux joueurs. Lyon et Bayonne qui ont gagné à domicile, ont eux aussi deux joueurs. Voici le XV de la semaine de cette 13e journée !

Voici le XV de la semaine de la 13e journée de Top 14 qui marque la moitié de la phase régulière du championnat. Montpellier, qui retrouve peu à peu ses couleurs et qui est, ce week-end, venu à bout de Pau, a trois représentants. Le numéro 8, Sam Simmonds, le centre, Jan Serfontein et l'arrière international Anthony Bouthier. Antoine Dupont auteur d'un essai et d'un gros match est lui aussi présent comme son coéquipier, Guillaume Cramont. Le jeune talonneur qui vient de prolonger avec les Rouge et Noir a lui aussi marqué. Les Parisiens, Stéphane Ahmed et Jeremy Ward, qui sont allés s'imposer à l'UBB prennent les places de l'aile et du centre. Rob Simmons et Anthony Belleau, vainqueurs à Castres représentent, eux, les Auvergnats.