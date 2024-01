Le capitaine de l'UBB Maxime Lucu va certainement suppléer Antoine Dupont lors du prochain Tournoi des 6 Nations. Une responsabilité de plus pour celui qui a dû s'affirmer sur mais aussi en-dehors du terrain. Il raconte d'ailleurs l'évolution de son caractère.

La carrière de Macime Lucu est pour le moins atypique. Arrivé à l'UBB à 27 ans, en ne pensant même pas être titulaire en Top 14, le voici favori pour porter le numéro 9 des Bleus lors du Tournoi des 6 Nations 2024. Avec l'absence programmée d'Antoine Dupont lors de la prestigieuse compétition, Lucu est le logique remplaçant du Toulousain au poste, comme nous l'avait récemment affirmé Fabien Galthié. Désormais parti les leaders du XV de France, le Bordelo-Béglais doit maintenant prendre une autre dimension et il en a conscience. Dans un long entretien qu'il nous a accordé, l'ancien biarrot a évoqué son nouveau rôle et ce qui en découle, notamment sur le plan du leadership. "Je dois reconnaître que je suis assez timide et discret. Mais de par mon poste, j’ai besoin d’avoir du cran, de prendre mes responsabilités. J’ai dû forcer un peu ma nature", reconnaissait-il.

"Le terrain, c’est mon exutoire"

Son évolution avec l'UBB et son nouveau rôle de capitaine depuis l'arrivée de Yannick Bru a aussi un rôle sur cela. D'ailleurs, Lucu remarque un changement dans son caractère : "Je crois que je m’ouvre davantage aux autres. Je savais que ma timidité pouvait être un handicap dans le monde du haut niveau professionnel, j’ai donc fait des efforts de ce point de vue. Mais ce n’est pas forcément mon capitanat à Bordeaux qui m’a fait prendre conscience de tout ça, ce sont plutôt mes passages en équipe de France". Tout en devenant davantage un leader, Lucu n'en a pour autant pas oublié d'être altruiste : "Il faut l’être ! C’est indispensable, même si je sais que tout le monde ne raisonne pas ainsi. Mais c’est comme ça qu’on gagne une Coupe du monde".

Son caractère, il en parlait aussi sur le terrain, alors qu'il est une tout autre personne lorsqu'il pénètre sur le rectangle vert.. "Le terrain, c’est mon exutoire, lançait-il. J’ai besoin de m’exprimer, de gueuler, de haranguer. Mais vous ne me verrez jamais faire ça dans la rue, ni dans la vie de tous les jours (rires). J’aurais peur de passer pour un fou. Au quotidien, je n’aime pas parler de moi ou me mettre en avant. Mais quand je suis sur un terrain, j’ai besoin de m’exprimer parce que ça bouillonne en moi. C’est mon côté schizophrène (rires). Dans un match, je joue chaque action comme si c’était la dernière. D’ailleurs, je déteste me regarder à la télévision. Quand je revois des actions en séance vidéo ou sur des émissions de télé et que je me vois crier, je me dis : "Mais quel abruti !". Ça me gêne vraiment. En fait, sur l’instant, je ne ressens pas que je suis aussi démonstratif, que je crie autant. Je vis le moment à 100 %. J’oublie qu’il y a les caméras. Et je regrette un peu. Mais bon... Ça fait partie de moi, de ma personnalité."