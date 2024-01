Face à la presse, le manager varois était soulagé après le difficile succès obtenu par son équipe face à La Rochelle (25-23). Les Varois restaient sur une spirale négative de six revers sur les sept derniers matchs.

Quels sentiments prédominent ?

Ça fait du bien de retrouver la victoire. Je suis content. Je veux féliciter les joueurs, malgré un contexte difficile en début de match. On prend six points et un essai que l'on peut qualifier de casquette. On perdait 13 à 0, mais on n’a pas paniqué. On est revenus à moins quatre avant la pause. On a mieux entamé la deuxième. On s’est fait peur sur le scénario du match. On a paniqué avec l'avantage, sauf sur la dernière action. Ça a basculé pour nous. C'est un match que j'ai vécu avec passion. Aujourd’hui, on a senti la différence de gagner d’un point.

Vous avez souvent perdu de quelques points ces dernières semaines...

On a perdu dans les mêmes scénarios en coupe d’Europe. On a eu mal à la tête. Cette victoire face à La Rochelle va nous faire vraiment du bien. Ce n’était pas parfait, mais on jouait face à une grande équipe, double championne d’Europe. Le scénario me va très bien à partir où tu gagnes.

Comment expliquez-vous cette première période manquée ?

Ce n’était pas négatif sur la première période d'un point de vue de nos statistiques. On n’a pas perdu des collisions et des rucks. Il fallait continuer et en faire encore plus. Il a fallu aller se chercher le succès. Quand je vois le coup d’envoi de la deuxième période, on a envie de le gagner. Je suis très content pour mes joueurs. On a connu une période difficile. Ce soir, ça fait du bien. On a été dans une spirale difficile, mais il n’y a eu qu’un match. On se concentre sur le prochain match.

Comment avez-vous vécu la dernière action qui a mené à la pénalité décisive de Jaminet ?

Je n'ai pas regardé la pénalité (sourire). Les joueurs ont eu le mérite de récupérer une pénalité. On a fait un lancer en fond de touche, avec un bon maul. Tu es récompensé, mais ce n’est pas le hasard. Il faut un peu le destin pour toi. Il faut un peu des deux, il faut aller le chercher. Je dis bravo aux joueurs. On a été sous pression, on s’est mis sous pression. Mais, on ne se lâche pas entre nous. Même si on nous divise, ou on nous sépare, on reste ensemble. J'ai également une pensée pour le public. Je veux remercier ce public. J’ai entendu des gens nous soutenir, même quand on était à treize points derrière. C'est bon signe.