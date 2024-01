S’il n’a pas traversé le terrain contre Cardiff, Gaël Fickou a pourtant signé une performance pour le moins propre…

On l’a dit, écrit, répété. Les dernières sorties de Gaël Fickou furent moins abouties que ne le laisserait espérer le standing du joueur et à ce sujet, l’intéressé est d’ailleurs pour le moins lucide : "Il ne faut pas se mentir, nous confiait-il récemment. Je suis capable de savoir ce que j’ai fait de bien ou de très mauvais. Mais aucun joueur, tout sport confondu, n’a été excellent toute sa carrière. […] Je vais me relever : parce que j’ai de l’ego, parce que je sais être résilient."

En clair ? "Les problèmes, poursuivait-il au fil de cette même interview, je les ai toujours affrontés. On m’a éduqué comme ça. […] Les gens s’attendent toujours à ce qu’un joueur de mon calibre fasse des choses flamboyantes. En équipe de France, j’ai pourtant moins ce rôle-là ; je suis passeur, régulateur, leader de défense… Pour autant, je suis conscient d’avoir fait deux ou trois matchs approximatifs depuis la fin de la Coupe du monde. Il y avait probablement une certaine usure mentale, chez moi. Mais depuis quelques matchs, ça va de mieux en mieux."

Montée en puissance

De ce que l’on a pu constater samedi après-midi, face à Cardiff, Gaël Fickou va en effet "mieux" et, sans être totalement renversant, le capitaine francilien a donc joué juste en Champions Cup, contrôlant bien les attaquants gallois en défense et, balle en mains, servant au Racing de relayeur, de pivot au milieu du terrain.

Dès lors ? Il n’y a jamais eu le moindre doute, dans l’esprit du sélectionneur national Fabien Galthié, sur le fait que Gaël Fickou démarre le Tournoi des 6 Nations contre l’Irlande, le 2 février prochain à Marseille : depuis la sortie de route en quart-de-finale, "Galette" s’est en effet mis en tête de débuter "le match qui suit" avec "la même équipe de France", au sein de laquelle le Rochelais Jonathan Danty et Gaël Fickou formeraient évidemment le milieu du terrain. À quelques jours du choc en question, le sélectionneur national peut néanmoins respirer : le patron de sa défense monte enfin en puissance.