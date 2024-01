Les Stadistes sont passées par une multitude de sentiments contradictoires. Entre euphorie de la qualification en Champions Cup, douleur des nombreux blessés, départ des internationaux ou début des doublons.

Dire que joueurs et staff du Stade toulousain sont passés par toutes sortes de sentiments depuis dimanche après-midi sonne comme un euphémisme. Cette journée a d’abord marqué la conclusion d’une phase de poule parfaitement menée en Champions Cup, laquelle a (plus que) répondu à l’objectif fixé dans l’intimité du vestiaire et à peine caché depuis : s’offrir l’un des deux meilleurs bilans globaux et dégager la route de la phase finale. Résultat : 4 matchs, 4 victoires, 4 bonus offensifs, 178 points marqués et 26 essais inscrits… En clair, les Rouge et Noir, qui attendaient avec impatience de basculer sur cette compétition dont ils apprécient le format et l’intensité, furent en phase avec leurs ambitions. De quoi ravir l’ensemble du club, prêt à se projeter sur une excitante deuxième partie de saison alors que s’ouvrait la fameuse période de doublons. Le hic ? Il est de taille, à savoir que le champion de France en titre a payé au prix lourd sa victoire au terme d’un match ultra-dense et spectaculaire. Il a perdu Anthony Jelonch pour le reste de l’exercice, victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou droit, a vu Dimitri Delibes être sévèrement touché à l’épaule sur un déblayage adverse et être absent pour les mois à venir. Puis, lundi, la poisse s’est poursuivie avec l’entorse à un genou d’Emmanuel Meafou, forfait pour le début du Tournoi et qui ratera au moins trois semaines. Certes, cela a touché aussi le XV de France mais, en charge du suivi médical, le Stade toulousain se serait bien passé de ces contretemps, lesquels ont évidemment touché le moral des troupes. D’autant que celles-ci se sont retrouvées en rangs plus serrés dès mardi avec, malgré le retour du Montois Leo Banos pendant le Tournoi des 6 Nations, l’absence des internationaux à laquelle s’est ajoutée celle d’Alexandre Roumat, appelé pour remplacer Jelonch.

Les doublons, ce baromètre

Certes, le club retrouve en fin de semaine des forces vives (Roumat, Capuozzo et Kinghorn), et peut compter sur Antoine Dupont (lire page 7) mais la préparation du déplacement au Racing 92 est forcément particulièrement, entre euphorie, douleurs et craintes. Ceci alors que, si la campagne "européenne" a placé l’équipe dans une dynamique extrêmement positive, elle doit conserver une certaine constance en Top 14 sans la plupart de ses cadres pour espérer rester parmi les six premiers. D’autant plus singulier qu’elle affrontera dimanche soir l’adversaire qu’elle croisera début avril en huitième de finale de Champions Cup… "Le Racing, sur le début de saison, fait office d’épouvantail et réalise de grosses performances, notamment en championnat, explique Ugo Mola. Pour ce rendez-vous, les configurations d’équipe seront différentes du futur huitième. Mais c’est un endroit où aime aller, avec toujours de chouettes matchs qui se décident en fin de rencontre. J’espère qu’on sera à la hauteur. Pas mal de joueurs sont partis pour le Tournoi. On va appréhender ce déplacement puis la réception de Bayonne avant de couper enfin une petite semaine. Souvent, quand on fait des bons doublons, cela ne se passe pas trop mal à la fin…" De quoi promettre encore quelques ascenseurs émotionnels.